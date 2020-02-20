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20 февраля • обновлено в 15:54
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Без протестов и блокирования дорог: британцев из Уханя поселили в 70 км от Лондона. Фото

1.1т
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Граждан Великобритании, которых эвакуировали из эпицентра вспышки коронавируса COVID-2019 города Ухань (Китай), по прибытии в Лондон, отправили на двухнедельный карантин в город Милтон-Кинс (Milton Keynes).

Об этом сообщает издание Berkshire Live. Отмечается, что город находится в 70 километрах от Лондона. Граждан Великобритании в нескольких пассажирских автобусах и в сопровождении полиции отправили в гостиницу Kents Hill.

Людям привезли все необходимые средства гигиены, сменную одежду. В отеле есть медперсонал, который будет наблюдать за состоянием прибывших. Стоит отметить, что в городе Милтон-Кинс проживает около 250 тысяч человек.

Без блокирования дорог: британцев из Уханя поселили в 70 км от Лондона

getreading.co.uk

Без блокирования дорог: британцев из Уханя поселили в 70 км от Лондона

getreading.co.uk

Без блокирования дорог: британцев из Уханя поселили в 70 км от Лондона

getreading.co.uk

Без блокирования дорог: британцев из Уханя поселили в 70 км от Лондона

getreading.co.uk

Рядом с отелем Kents Hill Park расположены школы, футбольный клуб, фитнес-центр и кампусы университета Open University.

Без блокирования дорог: британцев из Уханя поселили в 70 км от Лондона

getreading.co.uk

Без блокирования дорог: британцев из Уханя поселили в 70 км от Лондона

getreading.co.uk

Отметим, что в поселке Новые Санжары Полтавской люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы в местном санатории Нацгвардии поселили украинцев, эвакуированных из-за коронавируса из китайского Уханя. К населенному пункту начали свозить военных на автобусах, а также бронеавтомобили.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 февраля Украина самолетом эвакуировала своих граждан из китайского города Ухань и провинции Хубэй, где приобрела угрожающего распространения эпидемия смертельного коронавируса.

В сопровождении и под охраной полиции они будут доставлены на территорию медицинского центра "Новые Санжары".

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
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Glovatsky Igor
Glovatsky Igor
Их только Новичком можно...
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Что вы сравниваете!!!!там все меры соблюдены и медицина на высшем уровне!!!!а у нас ни мер санитарных ни медицины!!!
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