Без прививки против COVID-19 в Канаде могут не пустить в кино, – украинка

В Канаде с 15 декабря стартовала вакцинация против коронавируса от Pfizer&BioNTech, а позже должна начаться и препаратом от Moderna. Правительство закупило достаточно доз, чтобы привить население почти 40-миллионной страны. Несмотря на то, что это бесплатно, не все люди соглашаются на возможность обезопасить себя с помощью прививки.

Почему так и как в целом проходит вакцинация против COVID-19 в Канаде рассказала бывшая журналистка из Запорожья Наталия, которая около 15 лет проживает с семьей в этой стране. В своих комментариях изданию "Телеграф" женщина ссылалась на официальные источники и мнения окружающих.

По словам Натальи, федеральное правительство Канады заказало около 200 тысяч доз вакцины Pfizer&BioNTech и примерно 168 тысяч – Moderna, которые несколькими партиями поступят до конца декабря. Помимо этого, дополнительно были заключены соглашения на еще 2 млн инъекций Moderna, которые должны прибыть в марте 2021 года.

Так, странав целом обеспечила себе доступ к 20 млн доз вакцины Pfizer&BioNTech (4 млн будут до конца марта). Также в ее распоряжении будет 40 млн доз вакцины Moderna. А если потребуется, страна сможет приобрести еще тысячи доз у каждого производителя.

Как известно, обе вакцины требуют две инъекции на человека: Pfizer&BioNTech – через 21 день, Moderna – через 28. При этом первая более требовательна к условиям хранения – нужна температура -80°С. Из-за этого ее в Канаде не распределяют между коренными общинами или территориями. Тогда как вторая не нуждается в низких температурах. Поскольку ее легче перевозить, именно этот препарат будут поставлять в индейские резервации и отдаленные районы страны.

15 декабря 100 канадцев получили прививки против COVID-19 в Оттаве. Отмечается, что это самая массовая вакцинация за всю историю страны. В приоритете – медработники, пожилые люди (особенно живущие в домах для престарелых), социальные работники. На данный момент, по словам Натальи, прививки доступны в 14 городах Канады, позже количество населенных пунктов расширится до 70.

Премьер Джастин Трюдо заверил, что все желающие канадцы получат прививки бесплатно.

При этом данные социологического института Léger Marketing и Ассоциации канадских исследований свидетельствуют, что 69% опрошенных ими респондентов в ноябре заявили о готовности вакцинироваться. Примерно 22% жителей хотят прививку от Pfizer&BioNTech из-за ее высокой, 90% эффективности.

"На уровне народа ситуация разная, от единодушного "за" вакцину, до диаметрально противоположного "нет" с рассылкой в соцсетях советов, как вежливо и корректно отказаться от вакцины из-за ее побочных эффектов, возможных осложнений, компонентов и аллергической реакции", – говорит Наталья.

Она отметила, что в Канаде многие люди напуганы сообщениями в СМИ, которые распространяют только официальную точку зрения относительно вакцинации. При этом все хотят покоя и возвращения к нормальной жизни. Женщина подчеркивает, что параллельно действует строгий карантин – всюду на 200 км в радиусе от Торонто.

"Открыто на работе о прививках не говорят, соблюдают политкорректность. Моя 85-летняя приятельница собирается обратиться к семейному врачу (общение с семейными врачами – исключительно по телефону!), чтобы он сказал, можно ли ей делать это. У нее много разных заболеваний, из-за которых могут дать медотвод, но она сама хотела бы сделать прививку", – поясняет Наталья.

Украинка из Канады добавляет, что сама к вакцинации относится скептически и будет пытаться избежать прививки. Решение, говорит, зависит от того, какие запреты последуют за отказом от вакцинации.

"Здесь вот нет вылета за границу (во многие страны) без справки о коронавирусе, а провинция Онтарио (крупнейшая в Канаде с населением в 15 млн) с 1 декабря прекратила бесплатные анализы на коронавирус для тех, кому нужно это для путешествия... В частном порядке анализ стоит 220 канадских долларов на одного человека (а ведь придется делать еще один по возвращении из путешествия). И сейчас уже поговаривают о том, что справка о прививках будто бы потребуется, чтобы пойти в кино, на концерт и так далее... Пока все, вроде бы, по желанию и уж точно бесплатно", – подытожила Наталья.

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