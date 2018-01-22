Как всегда бывает, наши собственные достижения или победы лучше всего видны из комментариев зарубежных специалистов. На самом деле, наша школа информационного обеспечения государственных процессов настолько отстала от реалий времени, что есть настоятельная необходимость отдать некоторые ключевые направления на аутсорсинг. Печально известный "минстець" набил оскомину и кроме раздражения уже не вызывает никаких эмоций. То же самое и в плане обзора нашей оборонки. Там сейчас происходят процессы, которых не было за все годы независимости, но даже та информация, которую в принципе можно публиковать, доходит в безобразном и унылом виде. Если там нет портрета Турчинова, высматривающего что-то в бинокль, то от всего остального даже мухи на лету дохнут. От печали.

Так и в этом случае. Какое-то более или менее вменяемое описание наших новых разработок почему-то оказывается у наших зарубежных коллег, которым тема оказалась более интересной, и они не поленились описать все живым языком.

В общем, еще с 2014 года был открытым вопрос о том, что с танками и с живой силой противника ВСУ потихоньку найдут, чем и как разобраться, а вот возможностей наших ВВС, в качестве истребителей и ПВО, явно не хватало, чтобы обеспечить плотное прикрытие неба. Некоторое время назад мы писали о том, что в этом смысле произошли серьезные подвижки, даже активно разворачиваются силы и средства по борьбе с дронами.

Тем не менее, основной угрозой, при широком вторжении, безусловно, станут самолеты противника, то есть – скоростные, маневренные цели, которые в Сирии работают с довольно больших высот, вне зоны поражения ПЗРК.

Наш ВПК уже подготовил и начал внедрять совершенно новые разработки, для нужд ПВО. Однако, новая техника имеет свой период испытаний, доводки, постановки на вооружение и только после этого начинается стадия насыщения войск новыми системам.

В то же время, со времен совка осталось относительно большое количество комплексов ПВО С-125М "Печора". Логично, что пока эта брешь не закрыта новыми системами, можно было бы попытаться использовать и эти, морально устаревшие комплексы. Примерно по этому пути пошла Польша, которая провела глубокую модернизацию этих систем, изменив шасси, поменяв электронику как систем контроля и управления, так и бортовой электроники ракет, установив современные цифровые системы. Кроме того, поляки поменяли топливо, а как следствие – внесли изменения и в двигатели.

Как стало известно, предприятия Укроборонпрома пошли примерно по этому же пути, но внесли свои акценты в саму концепцию модернизации.

Как стало известно, КБ "Луч" и предприятие "Радионика" полностью заменили всю электронику для всего комплекса, как для пункта управления, так и для ракет 5W27D.

Новости Это одна из самых опасных стран мира

Известно, что теперь система способна захватывать, сопровождать цели и наводить на них ракеты с расстояния свыше 130 км. Сама ракета претерпела глубокую модернизацию до версии 5W27D-M2 и снабжена новой, полуактивной головкой самонаведения и новыми, более эффективными двигателями. Что-что, а ракетные двигатели у нас всегда умели делать. В общем, теперь весь комплекс выглядит совершенно не так, как его базовая модель.

Итак радар гарантированно засекает цель на расстоянии около 130 км и выдает целеуказание на ракеты. Теперь комплекс может одновременно сопровождать 8 новых ракет, одновременно же наводя их на 4 различные цели. Когда цель входит в радиус действия ракеты, а это – 40 км дальность, вместо 25 у базовой модели и 25 км по высоте, вместо 18 и базовой модели. Происходит пуск и ракета на начальном этапе – разгоняется до своей максимальной скорости, где уже захватывает цель бортовыми системами самонаведения. Далее ракета маневрирует способами, которые приводят к наиболее эффективному поражению цели.

Поляки утверждают, что в отличие от их модернизированной системы, наша заточена на максимальную дальность поражения цели и одновременное управление большим количеством ракет, по нескольким целям. В конце гоа прошел ряд удачных испытаний модернизированного комплекса, и сейчас уже ведется работа по обновлению нужного количества комплексов и ракет к ним. Сообщается о том, что уже начаты поставки этого изделия в войска.

Безусловно, Украина потихоньку начинает выходить из пике, а потому очень скоро начнет вооружаться системами ПВО нового поколения, но небо надо закрывать прямо сейчас, закрывать надежно и без шуток, а потому – на этом этапе будут использованы все наличные средства, в частности, и большие запасы ракет, подлежащих успешной модернизации.

В любом случае, "соколов Путина", которые безусловно окажутся в Гааге из-за "подвигов" в Сирии, уже есть чем огорчит до состояния хрустящей корочки на их тушках, а ведь процесс только начал набирать обороты. Впереди еще много сюрпризов для обладателей лишних хромосом и скреп, торчащих из самых неожиданных мест.