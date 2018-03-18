Без певцов, лимузинов и мяса: в Узбекистане хотят запретить пышные свадьбы

Несколько дней назад, президент Узбекистана Шавкат Мирзийоев раскритиковал "бесстыдные" расходы на празднование свадеб, которые семьи не могут себе позволить. После заявления президента, правительство Узбекистана предложило радикальные ограничения относительно празднования свадеб, которые отмечаются в стране с особой пышностью.

Так, в правительственном проекте закона предлагается уменьшить список приглашенных до 150 человек, запретить приглашать нескольких певцов и бронировать много свадебных автомобилей. Кроме того, авторы документа предлагают угощать гостей меньшим количеством мяса, пишет ВВС Украина.

"Вместо того, чтобы тратить деньги на 20 кг мяса (для вечеринок), лучше бы вы покрасили дом бедного человека или купили бы телевизор для своей семьи", - заявил президент Мирзийоев. Он также пообещал запретить государственным чиновникам участвовать в чрезмерно пышных свадьбах.

Стоимость свадьбы обходится почти в 20 тысяч долларов в стране, при этом, в одной семье насчитывается в среднем 3 детей, а ежемесячный доход составляет 100-300 долларов США.

Напомним, ранее "Обозреватель" писал о том, как телеведущую "Нового канала" избили на свадьбе харьковского чиновника.