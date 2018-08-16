Господа, тут прямо уныние какое-то наблюдается из за постоянных провалов такого Белого дома и скандалов вокруг него. Русские типа всё могут, а мы ничего. Демократию подмывают, страна падает, клиент уезжает, гипс снимают.

А на самом деле, насколько бы громкими не были все эти вопли из Вашингтона, это лишь политические, а не экономические, структурные, системные и т.д. скандалы. Трамп провёл хоть один закон, который поменял нашу жизнь серьёзно? Я внимательно слушаю?

Нет, его единственное достижение, и то на 1/2 это снижение корпоративных налогов, что давно созрело. При этом снижение налогов для населения - полнейшая глупость. Экономику это не оживит.

Дальше что? Где потрясения или падение Америки? Суды и судьи работают, система срабатывает постоянно, когда есть попытки её обойти, избиратели стабильно не выдают поддержку Трампа выше 40% несмотря на все его кордебалеты по тв.

Хотите, чтобы его цифры поддержки спустились вниз? Тогда нужен харизматичный и молодой лидер от демократов, не левак, который пытается продать свои грязные трусы и не откровенно правый, а скорее посередине кто то. Он этот человек, должен на каждый перл Трампа, стать рупором демократов, которые не спускают на тормозах всю эту х*ень, а отвечают, критикуют и называют вещи своими именами. Нет политкорректности - прекрасно, хуже для Трампа. Он соврал, надо в лицо ему кричать с трибуны, что он лжец и ненормальный фантазёр. Или скажете яиц нет пойти на такое? Раз нет, то тогда надо пенять на себя, а не говорить, что страна прямо разваливается. Мы развалились от лени и жира, а не страна. Страна нормальная, самая лучшая из всего возможного.

Пока Трамп единственный, кто гавкает с тв и ему отвечает только пресса, его цифры будут идти на одном уровне. А против него нужен не крестовый поход одной прессы, а серьёзная альтернативная точка зрения, с нормальным человеком, который не очень заумно будет всё раскладывать на составные части.

И Боже нас упаси, начать опять различных, возможно не очень понимающих людей, вокруг Трампа, смешивать с дерьмом или унижать. Лучше промолчать. Потому что человек непонимающий, честно находящийся в тумане, ему можно объяснить или после поражения до него дойдёт. Человек, которого оскорбили, для него это личное. И он будет бороться с другой стороны до последнего вздоха, как лично обиженный.

Короче без паники. Сопли вытерли. Слёзы уняли. У кого яйца не отвалились - советую найти их поскорее. Спокойно и размеренно, надо делать всё, чтобы в ноябре, появилась оппозиция. Любая. Уже плевать на её качество на данный момент. Потом начнём разную шваль выдавливать или нейтрализовывать. Пока надо поставить Трампа на место, поражением его сторонников. Не время быть слабыми!!!