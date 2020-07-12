Без кортежей и охраны: страна, где президента можно встретить на пляже

Анатолий Летаев Мир 18:21, 12.07.2020

Португалия – страна, где можно встретить президента на пляже.

Кортежи, охранники с наушниками в ухе, "стойте", "не снимайте" и прочая ерунда - всего этого уже давно нет в моей жизни.

Я предпочитаю жить в тех странах, где президент - это обычный человек, на которого не уповает общество и его влияние не так сильно как в США или Беларуси.

Вообще, когда от одного человека зависит многое в стране - это нехорошо. Общество может и без чиновников вполне отлично само себя организовать.

Португальского президента встречаю уже второй раз на пляжах за последние 2 недели. Никакой охраны, просто полотенце в руках, задал пару вопросов о золотой визе, сделал селфи и пошёл дальше.

Я считаю что так и должно быть, представители власти живут за наши налоги и должны также сервисно относиться к людям, как и любой бизнес относится к потребителям - от официанта в ресторане и доставщика пиццы до пилота самолета. В обоих случаях МЫ ПЛАТИМ деньги за сервис и если сервис плохой - мы всегда можем поменять провайдера.

С властью, к сожалению, не так. В большинстве стран власть считает себя особой настой. Но, благо есть страны, где госструктуры - это сервисные органы.

Является ли власть сервисным органом в стране, где вы живете?

Напишите ваш ответ в комментарии.

Комментировать
Мир

Смотрите также

Врач из Израиля назвал условие полного исчезновения коронавируса на планете

Выяснились детали героической смерти офицера Матвеева на Донбассе. Видео

Германия предложила ЕС новые санкции против России из-за хакеров

РФ заявила о создании "первой в мире вакцины от COVID-19": клинические испытания завершили

Офис Зеленского назвал Волынскую область Луцкой. Фото