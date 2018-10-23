Без компромиссов: стали известны новые детали Brexit

Нынешнее отношение Европейского Союза к Великобритании, учитывая приближение Brexit, легко объяснимо нежеланием ЕС рисковать дальнейшей целостностью союза.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил аналитик Института мировой политики Николай Белесков. По его словам, Брюссель не желает поощрять других членов ЕС задумываться о возможном выходе.

"Поставьте себя на место ЕС: у вас 28 стран, одна страна сказала, что уходит, и вы ей будете готовы организовать все прекрасные условия после выхода? Это означает, что вы косвенно поощряете другие страны говорить об этом. То есть у них тоже неоднозначная ситуация - они не могут дать Британии сделку лучше, потому что это будет подрывом ЕС", - пояснил Белесков.

Он напомнил, что Евросоюз ведет себя так, исходя из того, что Великобритания в конце концов будет вынуждена пойти на уступки Европе, как это уже происходило неоднократно.

"Например, по вопросу выплат, которые Британия обязана обеспечить в процессе Brexit, по вопросу границы между республикой Ирландией и Северной Ирландией", - уточнил аналитик.

"Но, да, к политике, которую ведет ЕС тоже много вопросов. И можно говорить, что они ведут себя не лучшим образом", - резюмировал Белесков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Лондоне прошли массовые акции протеста против выхода Великобритании из ЕС.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.