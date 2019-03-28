"Бьет рекорды!" Захарова нашла виновного в конфликте на Донбассе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила спецпредставителя США по Украине Курта Волкера в блокировании мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Свое мнение высказала она в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Вы посмотрите, что он говорит. Он прямо говорит о не то что нецелесообразности, о необходимости блокировки любых контактов Киева с Донбассом. А это прямое противоречие Минским договорённостям. То есть та программа, которая реально вывела бы их из кризиса, блокируется американским спецпредставителем", — заявила Захарова.

Мария Захарова

Курт Волкер EADaily

В комментариях бурно отреагировали на интервью представителя МИД РФ. "Все мыслимые рекорды по вранью бьет", "На все вопросы о России Захарова, как телевизор, отвечает "экспертными" осуждениями действий Украины и США", — отметили в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Захарова нарвалась на шквал критики лживым постом о революции в Венесуэле. Пользователи разгромили ее за лицемерие и наглую ложь о чужой стране.

Также спикер МИД РФ заявила, что революция в Венесуэле полностью идентична той, которая произошла в Украине в 2014 году. По ее словам, смена власти в обеих странах якобы произошла после силового вмешательства Запада и организации "госпереворота".

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