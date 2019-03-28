|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

"Бьет рекорды!" Захарова нашла виновного в конфликте на Донбассе

1.4тЧитать материал на украинском

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила спецпредставителя США по Украине Курта Волкера в блокировании мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Свое мнение высказала она в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Вы посмотрите, что он говорит. Он прямо говорит о не то что нецелесообразности, о необходимости блокировки любых контактов Киева с Донбассом. А это прямое противоречие Минским договорённостям. То есть та программа, которая реально вывела бы их из кризиса, блокируется американским спецпредставителем", — заявила Захарова.

Новости
Прикрылись выборами: Волкер рассказал о подлости России по Донбассу

Мария Захарова

Мария Захарова

Курт Волкер

Курт Волкер

EADaily

В комментариях бурно отреагировали на интервью представителя МИД РФ. "Все мыслимые рекорды по вранью бьет", "На все вопросы о России Захарова, как телевизор, отвечает "экспертными" осуждениями действий Украины и США", — отметили в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Захарова нарвалась на шквал критики лживым постом о революции в Венесуэле. Пользователи разгромили ее за лицемерие и наглую ложь о чужой стране.

Также спикер МИД РФ заявила, что революция в Венесуэле полностью идентична той, которая произошла в Украине в 2014 году. По ее словам, смена власти в обеих странах якобы произошла после силового вмешательства Запада и организации "госпереворота".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персоны
Курт ВолкерМария Захарова
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
9
Смешно
0
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения