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Бессмысленное лицемерие: российский журналист прокомментировал слова Путина о "святом" Ленине

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В сравнении главой РФ Владимиром Путиным коммунизма с христианством, а помещение тела Владимира Ленина в мавзолей с почитанием мощей святых нет ничего удивительного.

Об этом речь идет в блоге на "Обозревателе" российского журналиста Леонида Радзиховского.

"Может, с чьей-то точки зрения это и возмутительно сравнивать Ленина и коммунизм с христианской идеологией. С моей точки зрения, это абсолютно не возмутительно", - заявил он.

По его словам, "коммунистическая религия оказалась квазирелигией".

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"Если настоящая религия стоит тысячу лет, то коммунистическая вера простояла лет 20-30. Уже к концу советской власти никто в нее не верил. Это превратилось в совершенно бессмысленное лицемерие", - сказал он.

Радзиховский отметил, что "религия без мистики, обещаний загробной жизни, чудес – это хромая религия".

"И в этом смысле коммунистическая религия была хромой по сравнению с обычной религией. Но в России уже давно никто и никак не расценивает никакие заявления. Ну, сказал Путин что-то, и сказал", - добавил он.

Как сообщал "Обозреватель", накануне Путина припозорили из-за лживого заявления.

Персоны
Леонид РадзиховскийВладимир ПутинВладимир Ленин
Место
Россия
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