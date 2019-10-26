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26 октября • обновлено в 06:36
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Донбасс могут "обменять" на Сирию? Названа новая цель Путина

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Переговоры по Донбассу в "нормандском формате" вряд ли состоятся до конца 2019 года. Сейчас вопрос №1 для Кремля – это Сирия.

Об этом рассказал в эфире ObozTV дипломат, бывший представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный. Он обрисовал сложившуюся в мире ситуацию и объяснил, как президент РФ Владимир Путин может использовать войну в Сирии, чтобы закрепиться на Донбассе.

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"Встреча ("нормандской четверки". – Ред.) в этом году под большим вопросом… Международная ситуация усложнилась. Она сейчас настолько быстро меняется, что вносит коррективы актуальности и ставит нас даже не во второй и не в третий ряд. На мой взгляд, сейчас для Кремля вопрос №1 – это Сирия. Там сосредоточено все", – отметил Бессмертный.

По его мнению, военная операция Турции "Источник мира" в северной и северо-восточной Сирии сместила акценты не только России, но и всего мира.

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При этом дипломат подчеркнул, что события в Сирии могут отразиться и на Украине.

"В результате предыдущих диалогов из сирийского процесса вышли Франция, Германия, Италия. Якобы пытаются выйти США. А давайте посмотрим, кто вошел в процесс: частная армия Вагнера со стороны России. И резервисты со стороны Турции – точно такая же частная армия. Они фактически сошлись друг с другом на линии фронта. И между ними попали остатки американских частей и пленные террористы ИГИЛ. Т.е. ситуация может решиться таким образом, что будет поставлен вопрос: а какой будет чейндж?" – разъяснил Бессмертный.

"Я не исключаю ситуации, что возникнет вопрос, когда скажут: ну хорошо, если Турция закрепилась там (в Сирии. – Ред.), то Россия закрепится здесь (на Донбассе. – Ред.). И наоборот", – добавил он.

Российские войска в Сирии

Российские войска в Сирии

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Бессмертный обратил внимание, что война идет между Турцией и Сирией, а договоренности заключаются между Турцией и Россией.

"Т.е. это сценарий, которой идет с периода Нагорного Карабаха, Приднестровья, Грузии, Украины… Для меня очевидно, что Россия закрепляется в Сирии", – констатировал дипломат.

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Темы
Конфликт в Сирии Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Роман Бессмертный
Место
Сирия
Теги
переговоры по Донбассу нормандский формат Россия - страна-агрессор
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Украинцы вы для нас слишком мелки...Мочитесь там меж собой)))))))))))))))))))))))))Чем дольше тем больше ...и тем нам приятнее...Моника..этого хочет...А нам плеееевать...Мы смотрим комедию))))))))))))
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