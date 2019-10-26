Донбасс могут "обменять" на Сирию? Названа новая цель Путина

Переговоры по Донбассу в "нормандском формате" вряд ли состоятся до конца 2019 года. Сейчас вопрос №1 для Кремля – это Сирия.
Об этом рассказал в эфире ObozTV дипломат, бывший представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный. Он обрисовал сложившуюся в мире ситуацию и объяснил, как президент РФ Владимир Путин может использовать войну в Сирии, чтобы закрепиться на Донбассе.
"Встреча ("нормандской четверки". – Ред.) в этом году под большим вопросом… Международная ситуация усложнилась. Она сейчас настолько быстро меняется, что вносит коррективы актуальности и ставит нас даже не во второй и не в третий ряд. На мой взгляд, сейчас для Кремля вопрос №1 – это Сирия. Там сосредоточено все", – отметил Бессмертный.
По его мнению, военная операция Турции "Источник мира" в северной и северо-восточной Сирии сместила акценты не только России, но и всего мира.
При этом дипломат подчеркнул, что события в Сирии могут отразиться и на Украине.
"В результате предыдущих диалогов из сирийского процесса вышли Франция, Германия, Италия. Якобы пытаются выйти США. А давайте посмотрим, кто вошел в процесс: частная армия Вагнера со стороны России. И резервисты со стороны Турции – точно такая же частная армия. Они фактически сошлись друг с другом на линии фронта. И между ними попали остатки американских частей и пленные террористы ИГИЛ. Т.е. ситуация может решиться таким образом, что будет поставлен вопрос: а какой будет чейндж?" – разъяснил Бессмертный.
"Я не исключаю ситуации, что возникнет вопрос, когда скажут: ну хорошо, если Турция закрепилась там (в Сирии. – Ред.), то Россия закрепится здесь (на Донбассе. – Ред.). И наоборот", – добавил он.
Российские войска в Сирии
mil.ru
Бессмертный обратил внимание, что война идет между Турцией и Сирией, а договоренности заключаются между Турцией и Россией.
"Т.е. это сценарий, которой идет с периода Нагорного Карабаха, Приднестровья, Грузии, Украины… Для меня очевидно, что Россия закрепляется в Сирии", – констатировал дипломат.
Путин и Эрдоган договорились о совместном российско-турецком патрулировании на границе Сирии
bbc.com
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 октября 2019 года Турция официально объявила о начале военной операции "Источник мира" и вторглась на север Сирии. Операция главным образом была направлена против курдов (которых в свое время поддерживали США).
17 октября США и Турция согласовали прекращение военных действий, чтобы позволить курдским силам выйти в безопасную зону.
22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи переговоры, которые закрепили новые зоны влияния на северо-востоке Сирии.
23 октября Турция завершила "Источник мира" и заверила, что в ближайшее время не готовит других операций.
После прекращения огня Вашингтон снял с Анкары наложенные ранее санкции. Президент США Дональд Трамп заявил, что почти все американские войска покинут Сирию: некоторые останутся для защиты нефтяных месторождений.
Согласно договоренностям Путина и Эрдогана, российские и турецкие военные будут осуществлять совместное патрулирование вдоль определенных линий границы на расстоянии 10 километров.
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