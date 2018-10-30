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''Беспощадная месть!'' В сети появилась реакция на ЧП с путинским авианосцем

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Авария на судоремонтном заводе в России, в которой был поврежден авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", вызвала бурную реакцию в сети.

Пользователи отмечают, что это - месть за агрессию в Украине. В частности, такое мнение выразил украинский журналист Роман Цимбалюк на своей странице в Facebook.

"В России любят искать и "находить" украинских диверсантов. Однако настоящий вредитель из Николаева много лет действует у них под носом. Он беспощадно мстит за сбитые российскими военными самолеты на Донбассе (не только за МН17). На его счету уже два Су-33 и один Миг-29", - иронизирует он.

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Авария с "Адмиралом Кузнецовым", это, по его мнению, - месть за захваченные украинские корабли в Крыму. "Кузя, не останавливайся, мы в тебя верим", - пошутил Цимбалюк.

"Утопить построенный шведами плавучий док! Это надо уметь..." - смеются пользователи в комментариях под постом.

''Беспощадная месть!'' В сети появилась реакция на ЧП с путинским авианосцем
''Беспощадная месть!'' В сети появилась реакция на ЧП с путинским авианосцем

В свою очередь журналист Денис Казанский проводит параллель с террористическими республиками на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России, на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске, затонул один из крупнейших в мире плавучих доков ПД-50, в котором ремонтировали авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Последний также был поврежден.

Персона
Роман Цимбалюк
Место
Россия
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
А как беспощадно и чертовски эффективно мстит мокшанам украинский Крым!
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