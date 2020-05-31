Беспорядки в США охватили 25 городов: все пылает, на улицах Нацгвардия. Фото и видео
В ночь на воскресенье, 31 мая, в крупных городах США продолжились массовые беспорядки, спровоцированные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда во время жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе, штат Миннесота.
Как пишет Daily Mail, протесты охватили 25 городов – от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Их участники крушили и поджигали полицейские машины и здания, а также вступали в столкновения с полицией (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
В большинстве городов введены силы Национальной гвардии для охраны правопорядка. В частности, Нацгвардия была задействована для защиты Белого дома в Вашингтоне, поскольку толпы протестующих пытались приблизиться к резиденции президента США.
В Индианаполисе, штат Индиана, в ходе беспорядков один человек погиб и по меньшей мере двое пострадали.
Также один человек был тяжело ранен в Далласе во время нападения группы людей, когда он якобы пытался защитить магазин с большим мечом.
В Атланте полицейский получил значительные травмы, когда его сбил квадроцикл.
В отдельных городах США и в 16 штатах власти ввели комендантский час:
Калифорния – Беверли Хиллс, Лос-Анджелес;
Колорадо – Денвер;
Флорида – Майами;
Джорджия – Атланта;
Иллинойс – Чикаго;
Кентукки – город Луисвилль;
Миннесота – города Миннеаполис и Сент-Пол;
Штат Нью-Йорк – Рочестер;
Огайо – города Цинциннати, Кливленд, Колумбус, Дейтон, Толедо.
В Нью-Йорке тысячи жителей вышли на улицы в знак солидарности с протестующими Миннеаполиса. Они строили баррикады, готовясь к столкновениям с полицией. Также разгневанные демонстранты разрисовали из баллончиков стены собора Святого Патрика.
Когда стемнело, они начали жечь покрышки и картонные коробки, потом в ход пошли полицейские автомобили.
Шеф полиции Нью-Йорка Дермот Ши заявил, что правоохранители задержали более 200 участников протестных акций.
Как сообщал OBOZREVATEL, гибель 46-летнего Джорджа Флойда в Миннеаполисе вызвала массовые беспорядки после появления видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров прижал коленом ему шею. Задержанный говорил, что не может дышать, однако это не остановило полицейского. Флойд скончался в больнице 25 мая.
В некоторых штатах пришлось вводить специальное положение из-за столкновений протестующих с полицией.