В России нашли экстрасенса, которая предсказала беспорядки в США: она дала новый прогноз
Экстрасенс из России Дарья Миронова заявила, что протесты в США, начавшиеся из-за убийства Джорджа Флойда, перекинутся на Европу, где якобы произойдут столкновения с мигрантами.
Такое мнение женщина озвучила на пресс-конференции российской медиагруппы "Патриот" 5 июня. Как пишет ФАН, ранее Миронова якобы предсказала беспорядки в Соединенных Штатах.
"В Париже будут проблемы, будут столкновение с мигрантами. Будут акции недовольства. Это будет серьезно и жестко. Немножко это коснется Лондона. Подобные вещи будут происходить, но они не будут такими масштабными, как в США. В принципе, это ничем не закончится, как и раньше, то есть правительства устоят", – заявила женщина.
Она также сказала, что протесты не помешают главе США Дональду Трампу переизбраться на новый срок.
"Ситуация сойдет на нет. В ближайшие две недели будет проведена реформа. Трамп примет новый закон", – добавила Миронова.
"Будет затишье, а потом опять начнутся столкновения из-за финансовых проблем, из-за системы, которая прогнила", – рассказала экстрасенс.
Кроме того, Миронова считает, что "откроется закулиса с коленопреклоненным раскаиванием белых американцев перед чернокожими". Якобы будет "выявлено, что это театральная постановка".
Протесты в Америке, пишет ФАН, женщина якобы предсказала за неделю до их начала. Она говорила, что в Штатах начнутся столкновения гражданских, которые приведут к гибели людей. При этом она утверждала, что протесты – это начало "гражданской войны".
"Если мы говорим о гражданских столкновениях с жертвами, то это можно отнести к некоторой внутренней борьбе, а значит, все-таки будет гражданская война. По итогу это не выльется в мощную базу, но тем не менее будут жертвы, столкновения, конфликты, а значит, начало этой войне уже положено", – говорила Миронова.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Джордж Флойд умер от отсутствия кровотока в мозг, что было вызвано сжатием шеи и спины. Коп, задерживая мужчину, придушил его шею коленом.
Выяснилось, что афроамериканец был заражен коронавирусом.
Смерть Флойда повлекла масштабные протесты, которые часто перерастали в беспорядки. В результате погибли минимум 13 человек.
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