В России нашли экстрасенса, которая предсказала беспорядки в США: она дала новый прогноз

Экстрасенс из России Дарья Миронова заявила, что протесты в США, начавшиеся из-за убийства Джорджа Флойда, перекинутся на Европу, где якобы произойдут столкновения с мигрантами.

Такое мнение женщина озвучила на пресс-конференции российской медиагруппы "Патриот" 5 июня. Как пишет ФАН, ранее Миронова якобы предсказала беспорядки в Соединенных Штатах.

Дарья Миронова дала предсказание по протестам в США Коллаж

"В Париже будут проблемы, будут столкновение с мигрантами. Будут акции недовольства. Это будет серьезно и жестко. Немножко это коснется Лондона. Подобные вещи будут происходить, но они не будут такими масштабными, как в США. В принципе, это ничем не закончится, как и раньше, то есть правительства устоят", – заявила женщина.

Она также сказала, что протесты не помешают главе США Дональду Трампу переизбраться на новый срок.

"Ситуация сойдет на нет. В ближайшие две недели будет проведена реформа. Трамп примет новый закон", – добавила Миронова.

"Будет затишье, а потом опять начнутся столкновения из-за финансовых проблем, из-за системы, которая прогнила", – рассказала экстрасенс.

Кроме того, Миронова считает, что "откроется закулиса с коленопреклоненным раскаиванием белых американцев перед чернокожими". Якобы будет "выявлено, что это театральная постановка".

Дарья Миронова instagram.com/dariamironova_official

Протесты в Америке, пишет ФАН, женщина якобы предсказала за неделю до их начала. Она говорила, что в Штатах начнутся столкновения гражданских, которые приведут к гибели людей. При этом она утверждала, что протесты – это начало "гражданской войны".

"Если мы говорим о гражданских столкновениях с жертвами, то это можно отнести к некоторой внутренней борьбе, а значит, все-таки будет гражданская война. По итогу это не выльется в мощную базу, но тем не менее будут жертвы, столкновения, конфликты, а значит, начало этой войне уже положено", – говорила Миронова.

Дарья Миронова instagram.com/dariamironova_official

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