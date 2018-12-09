достаточно легко извратить смысл и мотивы вышедших на протест людей, особенно если усилить их разного рода радикалами - цель которых не решение общественно важных задач, а погромы, разрушения, противостояние с полицией, ограбление и прочее, и прочее.

Именно так и слчилось в Париже.

И первым свидетелсьтвом, лично для меня, стала изувечанная, разгромленная ванадалми Триумфальная арка:

Я никогда в жизни не поверю, что у французов бы поднялась рука на символ нации. Что у представителей столь культуроной и образованной нации вообще могла возникнуть мысть поглумиться над святыми символами своей страны!

И как подтверждают многочисленные источники - именно так и есть.

Загримированные под участников протестов группы, громящие Париж - фактически подливающие напалма в огонь оказались если не местными лево-право радикалами (кормящимися с руки Кремля, то прямыми представителями России!

Вот вам ряд весьма забавных примеров:

Информационно агентство Bloomberg опубликовало материал в котором прямо обвиняет Россию в подливании масла в огонь парижского пожара: Pro-Russia Social Media Takes Aim at Macron as Yellow Vests Rage

Нет, есть среди манифестантов и нормальные, которые слегка опешили от ужаса происходящего, понимая, что они не руководят процессом:

Но таких все меньше попадает в объективы камер. Журналистов больше интересуют погромщики с радикальными флагами и лозунгами:

Не забывают попиариться на фоне манифестантов и турецкие красные бригады:

И старые гнилые идеологи путинской России, носители идеи Евразии во главе с Москвой. Резко сменившие не только риторику, но и даже язык изложения призывают выходить на улицы Парижа. Вот, что пишет все тот же Дугин:

"Макрон - это Ротшилд, Сорос, Болото, большие финансы, безкультурие, политкорректность, экономическое право, глобализация, ненависть к французской и европейской идентичности, Бернар-Анри Леви, больше иммиграции, больше однополых браков, более высокие цены, разрушение среднего класса, Глобальноей Правительство, космополитизм.

Новости Влияние Кремля на беспорядки в Париже становится все более явным

Если тебе это нравится, не приезжай в Париж и не участвуй в акции протеста. Но если вы случайно этого не сделаете, пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Сегодня весь мир разделен: будь ты или желтой жилеткой или частью (рабом) глобальной Макронии. Vive la France! Vive le peuple français. Против тирани"...

Это как зазывно!

Прямо вот сил нет держаться, хочется выйти поддержать Путина во Франции!

В общем вы поняли. Какими бы небыли святыми мотивы французов, какими бы правильными небыли их цели - спекулянты и политические проститутки уже переиначили их под себя!

И уже вообще не понятно, кто зачем и как выходил тогда на улицы Парижа.

Хорошо, что понятно одно: антиглобалисты, право-левые, красно-коричневые радикалы - все они есть и остаются пятой колонной Кремля!