УкрEngРус
ПолитикаЭкономика
Александр Флинт
Александр Флинт
Историк, политический обозревательВсе статьи автора

Бесполезно смаковать этот мусор в очередной миллионный раз

4.6т

Детали месяца.

Насчёт книги Вулфа о Трампе. Особо нового ничего я там не прочёл. Кроме как какие-то детали конфликта Бенона и Трампа, ничего нового, если следить за событиями, во всём этом нет. Потому смаковать этот мусор очередной миллионный раз - бесполезно.

То, что Трамп называет какие-то страны, shithole countries, отражает то, что он из себя представлял и представляет. Опять таки ничего нового в том, что он жлоб, для меня в этом нет. И обсуждать это увольте. Это потеря времени.

Насчёт эмиграции со всего мира к нам, кого брать и кого нет - вот тут вопрос на самом деле серьёзный. И если отойти от желаемого многими обсасывания очередного вброса от Трампа, то проблема есть и её надо решать.

Прежде всего, нужно поставить вопрос - а кто нам конкретно нужен? Кто безопаснее? Кто принесёт пользу? Кто ассимилируется и укрепит дальнейшее в американской нации?

И исходя из этих условий и только этих условий, нужно принимать все решения. Должны быть исключения, где в порядке исключения будет даваться статус беженца, каким-то отдельным лицам, которые, опять таки, будут проходить по условиям безопасности и дальнейшей пользы. И тут не надо разводить сопли или поддаваться на стенания тех слева, кто требует бездумно, ради какой-то надуманноe диверсификации, пускать по каким-то дурацким квотам, что отвечают правильности политически корректных решений. К чёрту подобное!!!

Новости
Что такое Америка?

Наша экономика накануне полного перехода к роботам или, как самый минимум, к почти поголовной автоматизации. Только одних шофёров автобусов и грузовиков, окажется на улице несколько миллионов человек, когда всё-таки пробы с грузовиками, автобусами, такси от гугла, эппла и других вариантов автоматического управления автомобилем, дойдёт до конца. И они уже граждане Америки. Их надо будет устраивать или платить какие-то пособия. За ними пойдут фабрики и заводы, где начнутся массовые сокращения. За ними сервис индустрия и т.д. И всё это в течении 20 будущих лет. Подумайте о самих нас и наших детях, а не занимайтесь благотворительностью с ущербом для всех и вся. Массовые, неграмотные или неприспособленные к нашей жизни эмигранты, нам не нужны и надо перестать рассуждать в моделях 19-го века, где нужны были люди в массовых количествах.

С другой стороны - эмиграция кровь и энергия Америки. И перекрывать её целиком - глупость. Значит нужна продуманная политика кого, откуда и в каких количествах брать. Кто имеет нужное и полезное для Америки образование, кто живёт в странах с похожими культурными и человеческими ценностями, кто вне сомнения впишется в общество. Эта статистика вполне существует и вполне может быть затребована и использована. Нужно только захотеть раз и два не заниматься из политкорректности стрельбой в свои собственные ноги, лишь бы доказать, что мы правильнее всех в мире. Правильнее всех мы будем, если через 50 лет Америка продолжит оставаться великой страной, а не погрязнет в проблемах с нашествием какого-то пришлого, не желающего ни ассимилироваться ни адаптироваться, населения.

Новости
Как новое ядерное оружие США повлияет на мир

Стоит обратить внимание на страны Восточной Европы - там полно людей, желающих приехать к нам сюда. Они в основном грамотные люди. Разделяют наши ценности. Знают цену свободе и закону, после коммунизма. Хотят строить нормальные семьи и быть частью западного общества. Также не забываем вполне возможные для эмиграции страны

Латинской Америки и ЮВ Азию - очень рабочеспособное население с большим количеством специалистов в строительстве, в дорожных работах, в бизнесе, в сервисной индустрии, в науке.

Как-то так, если без пафоса.

Читайте все новости по теме "Исповедь эмигрантки" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Александр ФлинтАлександр Флинт
Темы
Исповедь эмигранткиПолитические скандалы в США
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Источник
Источник:Facebook Александра Флинта
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • Гороскопы
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости