Детали месяца.

Насчёт книги Вулфа о Трампе. Особо нового ничего я там не прочёл. Кроме как какие-то детали конфликта Бенона и Трампа, ничего нового, если следить за событиями, во всём этом нет. Потому смаковать этот мусор очередной миллионный раз - бесполезно.

То, что Трамп называет какие-то страны, shithole countries, отражает то, что он из себя представлял и представляет. Опять таки ничего нового в том, что он жлоб, для меня в этом нет. И обсуждать это увольте. Это потеря времени.

Насчёт эмиграции со всего мира к нам, кого брать и кого нет - вот тут вопрос на самом деле серьёзный. И если отойти от желаемого многими обсасывания очередного вброса от Трампа, то проблема есть и её надо решать.

Прежде всего, нужно поставить вопрос - а кто нам конкретно нужен? Кто безопаснее? Кто принесёт пользу? Кто ассимилируется и укрепит дальнейшее в американской нации?

И исходя из этих условий и только этих условий, нужно принимать все решения. Должны быть исключения, где в порядке исключения будет даваться статус беженца, каким-то отдельным лицам, которые, опять таки, будут проходить по условиям безопасности и дальнейшей пользы. И тут не надо разводить сопли или поддаваться на стенания тех слева, кто требует бездумно, ради какой-то надуманноe диверсификации, пускать по каким-то дурацким квотам, что отвечают правильности политически корректных решений. К чёрту подобное!!!

Наша экономика накануне полного перехода к роботам или, как самый минимум, к почти поголовной автоматизации. Только одних шофёров автобусов и грузовиков, окажется на улице несколько миллионов человек, когда всё-таки пробы с грузовиками, автобусами, такси от гугла, эппла и других вариантов автоматического управления автомобилем, дойдёт до конца. И они уже граждане Америки. Их надо будет устраивать или платить какие-то пособия. За ними пойдут фабрики и заводы, где начнутся массовые сокращения. За ними сервис индустрия и т.д. И всё это в течении 20 будущих лет. Подумайте о самих нас и наших детях, а не занимайтесь благотворительностью с ущербом для всех и вся. Массовые, неграмотные или неприспособленные к нашей жизни эмигранты, нам не нужны и надо перестать рассуждать в моделях 19-го века, где нужны были люди в массовых количествах.

С другой стороны - эмиграция кровь и энергия Америки. И перекрывать её целиком - глупость. Значит нужна продуманная политика кого, откуда и в каких количествах брать. Кто имеет нужное и полезное для Америки образование, кто живёт в странах с похожими культурными и человеческими ценностями, кто вне сомнения впишется в общество. Эта статистика вполне существует и вполне может быть затребована и использована. Нужно только захотеть раз и два не заниматься из политкорректности стрельбой в свои собственные ноги, лишь бы доказать, что мы правильнее всех в мире. Правильнее всех мы будем, если через 50 лет Америка продолжит оставаться великой страной, а не погрязнет в проблемах с нашествием какого-то пришлого, не желающего ни ассимилироваться ни адаптироваться, населения.

Новости Как новое ядерное оружие США повлияет на мир

Стоит обратить внимание на страны Восточной Европы - там полно людей, желающих приехать к нам сюда. Они в основном грамотные люди. Разделяют наши ценности. Знают цену свободе и закону, после коммунизма. Хотят строить нормальные семьи и быть частью западного общества. Также не забываем вполне возможные для эмиграции страны

Латинской Америки и ЮВ Азию - очень рабочеспособное население с большим количеством специалистов в строительстве, в дорожных работах, в бизнесе, в сервисной индустрии, в науке.

Как-то так, если без пафоса.