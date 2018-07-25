Ниже помещены цитаты из выступлений на небольшом семинаре. Причем почти все его участники работают на власть

"Вообще пенсионная реформа - реализация доктрины оптимизации всего в экономике и превращения государство в цифровую машину и небольшой аппарат по контролю и надзору.

Правы люди, утверждающие, что стержень ситуации в том, что люди государству не нужны. Раньше не были нужны Маргарет Тэтчер, а теперь - правительству РФ.

Для армии достаточно контркактников и ЧВК, это достаточно дёшево и эффективно.

Производства и инноваций в России нет, поэтому и тут люди не нужны.

Заселять эту территорию не надо, достаточно нефтегазопромыслов - для всего остального хватает Москвы, Питера и Сочи. Остальное охраняется ракетами и арктической группировкой. Часть будет сдана Китаю в экономическую эксплуатацию.

В общем, балласт должен сам как-то сдохнуть. И это безо всякого людоедства, просто оптимизация".

"Этой системе не нужно общественное воспроизводство, что вполне очевидно. На внутренний спрос они уже забили. Они очарованы цифрой и роботизацией: люди не нужны, всё сделает машина. Машину делают не у нас, но это ничего - им всё равно нужны наши ресурсы.

Никакой ставки, в тех же пенсиях, на воспроизводство населения нет. Верхи приняли за данность, что рожать не будут, будут стареть - этих старых надо потихоньку утилизировать, лишая их материальных благ. Они же бухгалтеры: цифры и никаких эмоций".

"Даже для охраны территории не нужны люди. При наличии ЯО, всяких "Калибров" и мифического гиперзвука территория прикрыта и не особо-то кому-то и нужна. Проще и дешевле, а то и выгоднее договориться с Китаем о её хозяйственном освоении. Зачем для этого люди?".

"Вот сыграйте мысленно в игру. Представьте себя президентом или премьер-министром, руководящим страной в наличной экономической ситуации и с очевидными перспективами. И попробуйте найти хоть пару аргументов в пользу того, зачем стране люди".

"Вот на днях был хороший материал в "Эксперте" насчёт промышленного строительства в РФ. В среднесрочной перспективе запланировано промышленных мощностей на 6 трлн рублей. Из них 5,3 трлн - СПГ-проекты.

Нафиг ресурсной экономике люди, пенсии, образование, медицина и прочая нерентабельность?

Там дорогущее оборудование, полная автоматизация и людей там надо, прошу прощения, с гулькин х..й))

а кэш фло генерит хорошо: на бюджет, армию и плюшки олигархам хватает".