"Бешеная собака!" КНДР подвергла жестким нападкам Байдена

Официальное агентство новостей Северной Кореи назвало бывшего вице-президента США Джо Байдена "бешеной собакой" и призвало уничтожить его.

"Такие бешеные собаки, как Байден, могут причинить зло множеству людей, если оставить их на свободе. Необходимо забить их до смерти палкой... Соединенным Штатам это тоже пойдет на пользу", — говорится в сообщении KCNA.

Агентство также заявило о "признаках последней стадии деменции" у Байдена. "Похоже, ему пора попрощаться с жизнью", — отмечается в сообщении.

Джо Байден Радио Свобода

Как пишут иностранные СМИ, на данный момент неизвестно, что послужило причиной оскорблений. Возможно, поводом стал выпущенный штабом Байдена видеоролик, согласно которому внешняя политика Трампа "восхваляет диктаторов и тиранов, отталкивая союзников" США.

На слове "тиран" появляется изображение исторического рукопожатия между Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре в июне 2018 года.

Как сообщает OBOZREVATEL, Байден публично открестился от скандала с сыном в Украине. По его словам, он сам принимал решения.

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