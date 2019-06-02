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"Беседы с черным котом": племянница Скрипаля показала книгу об отравлении в Солсбери

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Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория показала первую главу книги, посвященной отравлению в Солсбери самого экс-разведчика и его дочери Юлии в марте 2018 года.

На своей странице в Facebook она опубликовала первую главу, которая называется "Беседы с черным котом".

"Ну, с богом сказала я себе и начинаю печатать свой опус. Не судите строго", – обратилась Скрипаль к читателям.

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Стоит отметить, что "писательницу" уже раскритиковали в сети: "Информативность - ноль... Эмоциям место в девичьем дневнике", "Пунктуация ни в п*зду, орфография - ни в красную армию! Чего стоит одно только "Муж продолжил возится..." Пейсательницо, млядь!.. Занимайсо цыфраме, а не букваме - тебе это неподвластно!".

"Беседы с черным котом": племянница Скрипаля показала книгу об отравлении в Солсбери
"Беседы с черным котом": племянница Скрипаля показала книгу об отравлении в Солсбери

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая Скрипаль впервые после отравления в Солсбери, вышел на связь с родственниками. Он позвонил своей племяннице Виктории.

  • Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года.

  • Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия — Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Лондон также назвал имена обвиняемых — Александр Петров и Руслан Боширов.

  • Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что Петров и Боширов работают на ГРУ, а их настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

  • При этом выяснилось, что третий агент российских спецслужб, связанный с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери, остался в Британии после покушения.

  • Племянница экс-полковника ГРУ считает, что его уже давно нет в живых, а Лондон "ведет дело к смерти Скрипаля и уничтожению улик".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Отравление Скрипаля
Персона
Сергей Скрипаль
Место
Россия
Тег
Новости России
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леня зе
леня зе
отравлению в Солсбери -?а шо Скрипаля отравили.где proof? бла-бла-бла.силос для лохов.из всего расследования есть две морских свинки😥, живших в доме бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, погибли от обезвоживания😢, черного персидского кота по кличке Нэш ван Дрейк усыпили😥, сообщает газета The Mirror со ссылкой представителя департамента окружающей среды Британии и 😂
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