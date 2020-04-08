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8 апреля • обновлено в 21:42
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Берни Сандерс вышел из президентской гонки в США

2.7т
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Сенатор из американского штата Вермон Берни Сандерс отказался участвовать в президентской гонке, уступив место единственному кандидату от Демократической партии Джо Байдену.

Заявление о выходе из гонки Сандерс сделал в беседе с членами его избирательной кампании, сообщает телеканал CNN.

Гонку покинул Сандерс: Байден остался единственным кандидатом в президенты США от демократов

Единственным претендентов на участие в выборах президента от демократов остался бывший вице-президент США Джо Байден. Ожидается, что именно его кандидатуру выдвинут в этом году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте Джо Байден существенно увеличил отрыв от своего конкурента Берни Сандерса.

Напомним, что выборы президента США запланированы на ноябрь 2020 года.

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Автор
Юрий Сергиенко
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
агенту путина трампу осталось недолго! путин в бешенстве! секторальные санкции на подходе
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Нераб Свободный
Нераб Свободный
Кожедуб ruslan, опять на грабли скаку...ас
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
байден за нас,нужно подмахивать,подмахивать мы умеем.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Внаукраине Потриот, да ты и сосешь не слабо. Умеешь
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