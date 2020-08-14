Берлинскую стену начали строить 59 лет назад: главные факты и исторические фото

Рано утром 13 августа 1961 года берлинцев из Германской Демократической Республики, которые мирно шли на работу, располагавшуюся на территории Федеральной Республики Германия, ждал неприятный "сюрприз". Город и страну поделила бетонная 155-километровая граница, которая получила название Берлинская стена.

Тогда на помощь властям были призваны все окрестные мастера и солдаты, причем строительство продвигалось стремительными темпами. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как стена разделила Германию на Восток (ГДР) и Запад (ФРГ) почти на тридцать лет, а также узнать о ней несколько интересных фактов.

Причина возведения Берлинской стены и к чему это привело

Как известно, Берлинскую стену построили в разгар Холодной войны между военно-политическими блоками – НАТО и Организацией стран Варшавского договора. Пропаганда ГДР называла ее "оборонительным валом", хотя барьеры и заграждения делались с расчетом, чтобы именно жители Восточного Берлина не могли попасть в западную часть города.

При этом в некоторых местах стена не имела каркасов, чтобы танкам было удобней ее снести, если войска Варшавского договора вторгнутся в Западный Берлин.

Строительство участка Берлинской стены на Бернауэр-штрассе

Многие не хотели мириться с таким решением властей и пытались бежать: кто-то перелезал через окна зданий, стоявших на границе, кто-то придумывал более креативные способы. Однако везло далеко не всем. За попытку нелегально пересечь стену можно было получить 10 лет тюрьмы, но это не самое страшное.

Западные берлинцы наблюдают за возведением стены 12 сентября 1961 года

По документальным данным, за годы существования стены были убиты 140 человек, по неофициальным – около 650 или даже более 1200. Известно точно, что в 2007 году в Министерстве госбезопасности ГДР (Штази), был найден приказ от 1 октября 1973 года, разрешавший стрелять на поражение по тем, кто попытается бежать через стену, в том числе по детям.

Перебежчик, октябрь 1961 года

К середине 80-х годов война пошла на убыль, а в соцстранах поднялась волна антикоммунистических выступлений. При этом в СССР к власти как раз пришел Михаил Горбачев, который взял курс на сближение с западными странами. Однако партийное руководство ГДР вместо реформ только сильнее закручивало гайки, что привело к массовым акциям протеста в Восточной Германии осенью 1989 года.

Район Веддинг в Западном Берлине 23 августа 1961 года. Мальчишка на плечах своего товарища смотрит через стену на кварталы в Восточном Берлине

Фактически стена пала поздно вечером 9 ноября 1989-го. Причем произошло это почти случайно, когда из-за неразберихи в партийном руководстве ГДР раньше срока объявили об упрощении правил выезда из ГДР в ФРГ.

Разделенный Берлин за несколько лет до воссоединения

Интересные факты о Берлинской стене

Берлинская стена имела протяженность 155 километров. До возведения стены 3,5 миллиона жителей Восточной Германии успели бежать на Запад через границу. А после ее возведения убежать пытались еще 5 тыс. человек. В 1963 году Западная Германия попыталась разрушить стену танком, но это не удалось. На самом деле, саму стену разрушили не в 1989-м, а в период между 1990 и 1992 годами. За два месяца до падения Берлинской стены Тэтчер сказала Горбачеву, что ни Великобритания, ни страны Западной Европы не желают объединения Германии. В 1987 году прямо у Берлинской стены состоялся концерт Дэвида Боуи. По ту ее сторону, в Восточном Берлине, стояли те, кто не имел возможности видеть певца, но мог слышать. Спортсмен Усэйн Болт, который установил свой фантастический мировой рекорд в Германии, получил в подарок кусок Берлинской стены весом 2,7 тонны. Уже после сноса Берлинской стены, в 1990 году, на Потсдамской площади состоялось грандиозное мероприятие The Wall (по мотивам альбома рок-группы Pink Floyd. В ГДР существовала практика выпуска граждан на Запад за деньги. Так границу смогли перейти 215 тысяч восточных немцев и 34 тысячи политзаключенных из восточногерманских тюрем. 21 мая 2010 года в Берлине состоялось торжественное открытие большого мемориального комплекса, посвященного Берлинской стене. Мемориал располагается на улице Бернауэр-штрассе, по которой проходила граница между ГДР и Западным Берлином.

Американский художник Кит Харинг рисует на западной стороне Берлинской стены, 1986 год

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии 9 ноября 2019 года отметили 30-летие со дня падения Берлинской стены.

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