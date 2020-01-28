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28 января • обновлено в 07:56
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"Берлин взяли россияне во главе с Путиным!" Топ-пропагандиста Кремля разнесли в сети за едкую шутку об украинцах

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Топ-пропагандист Кремля Дмитрий Смирнов нарвался на критику в сети из-за нелепой шутке об участии украинцев во Второй мировой войне.

Так, в своем Twitter он весьма неуважительно подчеркнул: "Вот вы смеялись над анекдотом, что Берлин брал 1-й Украинский фронт, а значит, украинцы победили Гитлера. А Зеленский на полном серьезе рассказывает про 1-й Украинский фронт и украинцев, освободивших Освенцим".

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Дмитрий Смирнов

Дмитрий Смирнов

"Комсомольская правда"

Российские пользователи тут же отличились оскорблениями в комментариях.

На циничное высказывание ответил украинский блогер Алексей Голобуцкий в своем Facebook.

"Ну конечно же, все в курсе, что Берлин взяли россияне во главе с Путиным на белом коне... Или на Пескове – здесь источники расходятся", – написал он. Его поддержали украинские пользователи.

"Берлин взяли россияне во главе с Путиным!" Топ-пропагандиста Кремля разнесли в сети за едкую шутку об украинцах
"Берлин взяли россияне во главе с Путиным!" Топ-пропагандиста Кремля разнесли в сети за едкую шутку об украинцах

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский перед началом встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что украинский народ, как никакой другой, понимает трагедию Холокоста, которая произошла с еврейским народом во время Второй мировой войны.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Вторая мировая война
Персона
Владимир Зеленский
Место
Россия
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Федоров Федор
Федоров Федор
Логика лохла - Украинский фронт, значит из украинцев. Но тогда Украина на ряду с Россией и прочими республиками несёт ответственность за "развязывание второй мировой" по версии Польши. И все, в чем обвиняется Россия , так же касается Украины. Либо же к Украинскому фронту и всему остальному Украина не имеет отношения. Тут уж надо определиться. Нельзя быть немного беременной. Если украинцы освобождали концлагерь, то и Польшу впоследствии они же и оккупировали.
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Хо Хол
Хо Хол
Я xyeю c этoгo нaрoдa. Пo их мнению рaзвязaли вoйну CCCР, a еcли быть тoчнее РCФCР и тoлькo лишь, a зaкoнчили вoйну брaвые укрaинцы в cocтaве укрaинcкoгo фрoнтa. Чyбaтые, чем бoльше вы неcете пoдoбную ереcь и eбeте cвoим людям мoзги, тем бoльше у вac будет грaдуc грaждaнcкoгo кoнфликтa, пoтoму чтo, я уверен, aдеквaтных людей для кoтoрых пoдoбные выcepы - плевoк в cтoрoну предкoв и cвoей coвеcти - бoльшинcтвo.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Укрaинцы, вы боитесь. Всего. Себя, СБУ, «прaвосеков», «айдaровцев», соседей. Вы боитесь крaсного знамени, геoргиевской ленты. Вы боитесь пaмятников. Вы боитесь нашей общей истории, для этого отменили Дед мороза,9 Мая и придумали себе гoлодомор ,хотя в России и Казахстане пoгибло в те года в 6 раз больше людей ,чем на Укрaине. Вы даже уже боитесь русского языка. Вы боитесь быть человеком.
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Хо Хол
Хо Хол
Джонсон Саймон Ф., то же самое я на днях твоей мамаше говорил.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Oleg Oleg, сиди на бутылке ровно,не кукарекай.
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