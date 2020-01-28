"Берлин взяли россияне во главе с Путиным!" Топ-пропагандиста Кремля разнесли в сети за едкую шутку об украинцах

Топ-пропагандист Кремля Дмитрий Смирнов нарвался на критику в сети из-за нелепой шутке об участии украинцев во Второй мировой войне.

Так, в своем Twitter он весьма неуважительно подчеркнул: "Вот вы смеялись над анекдотом, что Берлин брал 1-й Украинский фронт, а значит, украинцы победили Гитлера. А Зеленский на полном серьезе рассказывает про 1-й Украинский фронт и украинцев, освободивших Освенцим".

Дмитрий Смирнов "Комсомольская правда"

Российские пользователи тут же отличились оскорблениями в комментариях.

На циничное высказывание ответил украинский блогер Алексей Голобуцкий в своем Facebook.

"Ну конечно же, все в курсе, что Берлин взяли россияне во главе с Путиным на белом коне... Или на Пескове – здесь источники расходятся", – написал он. Его поддержали украинские пользователи.

Вот вы смеялись над анекдотом, что Берлин брал 1-й Украинский фронт, а значит, украинцы победили Гитлера. А Зеленский на полном серьезе рассказывает про 1-й Украинский фронт и украинцев, освободивших Освенцим pic.twitter.com/QPJDakqinY — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 января 2020 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский перед началом встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что украинский народ, как никакой другой, понимает трагедию Холокоста, которая произошла с еврейским народом во время Второй мировой войны.

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