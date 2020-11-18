Берлин вышел на массовый протест из-за карантина: полиция применила водометы, сотни задержанных. Фото и видео

В столице Германии Берлине 18 ноября прошли тысячи людей вышли на протест из-за усиления карантинных мер, которые, по их мнению, нарушают гражданские права.

Полиция применила водометы и частично разогнала демонстрантов, также задержаны 190 человек. Пострадали 9 силовиков, сообщает Welt со ссылкой на правоохранителей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Акция протеста против усиления карантина в Берлине.

Бундестаг, несмотря на протесты, принял поправки в закон об инфекционной защите.

В Берлине люди вышли на протест из-за усиления карантина.

Всего в акции принимали участие от 5 до 10 тысяч человек. После разгона еще несколько тысяч демонстрантов оставались на улицах.

Полиция в Берлине применила водометы.

В полиции отметили, что им пришлось применить водометы, которые для таких целей не использовались уже много лет, потому что люди отказывались соблюдать дистанцию.

Применение водометов против демонстрантов в Берлине.

Berliner Morgenpost уточняет, всего было использованы пять машин.

Есть пострадавшие среди демонстрантов.

Также издание пишет, что участники протеста вели себя агрессивно и вступали в потасовки с правоохранителями.

В Берлине задействовали пять водометов.

В Берлине задержаны сотни противников карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновцах на акцию протеста 14 ноября вышли работники крупнейшего рынка города – Калиновского. Они требовали разрешить им работать во время карантина выходного дня.