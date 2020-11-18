Берлин вышел на массовый протест из-за карантина: полиция применила водометы, сотни задержанных. Фото и видео

В столице Германии Берлине 18 ноября прошли тысячи людей вышли на протест из-за усиления карантинных мер, которые, по их мнению, нарушают гражданские права.

Полиция применила водометы и частично разогнала демонстрантов, также задержаны 190 человек. Пострадали 9 силовиков, сообщает Welt со ссылкой на правоохранителей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Бундестаг, несмотря на протесты, принял поправки в закон об инфекционной защите.

Всего в акции принимали участие от 5 до 10 тысяч человек. Сейчас несколько тысяч остались на улицах и не расходятся.

В полиции отметили, что им пришлось применить водометы, которые для таких целей не использовались уже много лет, потому что люди отказывались соблюдать дистанцию.

Berliner Morgenpost уточняет, всего было использованы пять машин.

Также издание пишет, что участники протеста вели себя агрессивно и вступали в потасовки с правоохранителями.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновцах на акцию протеста 14 ноября вышли работники крупнейшего рынка города – Калиновского. Они требовали разрешить им работать во время карантина выходного дня.