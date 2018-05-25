УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика
Александр Кушнарь
Александр Кушнарь
Главный редактор NewsaderВсе статьи автора

Берлин и Париж надеются переиграть шулеров на их поле

3.8т

Меркель встречается с Путиным и соглашается на "Северный поток - 2". Макрон едет в Петербург, чтобы, опять же, встретиться с Путиным. Оба лидера встали горой за Иран, который теперь выставляет Брюсселю ультиматум: руки прочь от амбиций Тегерана на Ближнем Востоке, а также от ракетной программы аятолл. Наши фрау и месье находятся в трудном положении: как говорят в России, они хотят съесть рыбку и при этом получить сексуальное удовольствие. Их можно понять. Иран стал огромным рынком для европейцев, тогда как Кремль — вполне годный поставщик топлива (в перерывах между аннексиями).

Новости
Важно, чтобы Украина не поднялась

Берлин и Париж надеются переиграть шулеров на их поле — получить экономические выгоды и при этом успешно блокировать политические угрозы, исходящие из стран-изгоев. Смогут ли они добиться успехов на этом пути? Здесь вопрос в том, кто раньше сдохнет — ишак или падишах. Однако я бы на их месте не надеялся на скорый крах враждебных режимов, а лучше бы посмотрел на свой задний двор, где Ле Пен зализывает раны и где немецкие политики рассказывают о том, что виновник применения "Новичка" в Солсбери теперь не очевиден.

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Александр КушнарьАлександр Кушнарь
Тема
Санкции против России
Персоны
Ангела МеркельЭммануэль МакронВладимир Путин
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Александра Кушнаря
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
14
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги