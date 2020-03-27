Беременная британка с коронавирусом записала обращение к нарушителям карантина. Видео

Британка Карен Маннеринг, инфицированная коронавирусом на седьмом месяце беременности, записала видеообращение для тех, кто не желает соблюдать правила карантина.

Локализированный ролик опубликовало в Twitter "Настоящее время" (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

"У меня воспаление обоих легких, и я борюсь за себя и своего ребенка. Это не стоит того, чтобы выходить из дома", – заявила Маннеринг.

По ее словам, коронавирус не стоит недооценивать.

"Если вы собираетесь встретиться со своими друзьями за пивом на морской прогулке, потому что хорошая погода, вы принесете вирус домой и убьете кого-нибудь. Одного из членов вашей семьи, например", – подчеркнула британка.

Она призвала всех оставаться дома и не покидать его.

“Если вы собираетесь встретиться со своими друзьями за пивом на морской прогулке, потому что хорошая погода, вы принесете вирус домой и убьете кого-нибудь”.



Заболевшая коронавирусной инфекцией беременная женщина записала видеообращение: pic.twitter.com/KdLUARqRjK — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) March 27, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, беременная женщина из Ирпеня, которую госпитализировали с коронавирусом, родила здорового ребенка.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!