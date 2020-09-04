Бердымухамедов расстрелял из пулемета бочки и стал героем в сети. Видео
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел показательные стрельбы на военном полигоне, что стали поводом для обсуждения в сети.
Как сообщает YouTube-канал "Хроника Туркменистана", глава проводил выездное заседание Совета безопасности и провел стрельбы для руководителей силовых ведомств.
На видео показано, что Бердымухамедов лично стрелял по мишеням из пистолетов. Также он расстрелял из "минигана" (многоствольного пулемета) бочки, взорвав их.
Отмечается, что глава Туркменистана остался недоволен результатами стрельбы силовиков и поручил им "улучшать навыки владения различными видами оружия".
Добавим, что ранее Бердымухамедов открыл административное здание Министерства спорта и молодежной политики и факультет олимпийских видов спорта Института физической культуры и спорта. Также был показан музей, где представлены фото самого Бердымухамедова и его "спортивных достижений".
Такие показательные выступления горячо обсуждались в сети. Пользователи отмечали наигранность и постановку президента, который уже 14 лет правит страной.
"Мишени что-то не хлопали при попадании в них, распоясались. Пора уже живых военных ставить в качестве мишеней", "Зачем им армия. Аркадаг сам защитит страну", "Мишени падали сами по себе еще часа два, на всякий случай", "Как появились ролики президента Туркменистана, я перестал смотреть комедии", "Зачем ему стрелять, перед его крутизной враги сами застрелятся", "Очередная серия про "суперчеловека", "Жду видео, когда он танк одной рукой поднимет", "Наконец-то новый выпуск моего любимого сериала про психбольницу", – шутили в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи с аграриями своей страны прочитал им несколько десятков пословиц о земледелии, которые те записали в блокноты.