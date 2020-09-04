Бердымухамедов расстрелял из пулемета бочки и стал героем в сети. Видео

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел показательные стрельбы на военном полигоне, что стали поводом для обсуждения в сети.

Как сообщает YouTube-канал "Хроника Туркменистана", глава проводил выездное заседание Совета безопасности и провел стрельбы для руководителей силовых ведомств.

На видео показано, что Бердымухамедов лично стрелял по мишеням из пистолетов. Также он расстрелял из "минигана" (многоствольного пулемета) бочки, взорвав их.

Гурбангулы Бердымухамедов с оружием Скриншот

Отмечается, что глава Туркменистана остался недоволен результатами стрельбы силовиков и поручил им "улучшать навыки владения различными видами оружия".

Добавим, что ранее Бердымухамедов открыл административное здание Министерства спорта и молодежной политики и факультет олимпийских видов спорта Института физической культуры и спорта. Также был показан музей, где представлены фото самого Бердымухамедова и его "спортивных достижений".

Такие показательные выступления горячо обсуждались в сети. Пользователи отмечали наигранность и постановку президента, который уже 14 лет правит страной.

Президент Туркменистана с автоматом Скриншот

"Мишени что-то не хлопали при попадании в них, распоясались. Пора уже живых военных ставить в качестве мишеней", "Зачем им армия. Аркадаг сам защитит страну", "Мишени падали сами по себе еще часа два, на всякий случай", "Как появились ролики президента Туркменистана, я перестал смотреть комедии", "Зачем ему стрелять, перед его крутизной враги сами застрелятся", "Очередная серия про "суперчеловека", "Жду видео, когда он танк одной рукой поднимет", "Наконец-то новый выпуск моего любимого сериала про психбольницу", – шутили в сети.

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Как сообщал OBOZREVATEL, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи с аграриями своей страны прочитал им несколько десятков пословиц о земледелии, которые те записали в блокноты.