Белый дом знал? В США выдвинули претензии к Обаме из-за трагедии МН17 на Донбассе

Администрация президента США знала точно, кто сбил авиалайнер МН17 "Малайзийских авиалиний", уже "через пару дней" после трагедии, но ничего не сообщила комиссии по расследованию.

Об этом написал Джон Шиндлер в колонке для издания Observer, сообщает "Голос Америки".

Он отмечает, что на текущей неделе международная следственная группа представила доклад, согласно которому ЗРК "Бук", из которой был сбит лайнер, приписана к 53-й бригаде войск ПВО РФ, которая дислоцируется в Курской области.

Шиндлер обратил внимание, что о роли ГРУ РФ в трагедии стало известно почти сразу после публикации украинской разведкой перехваченные переговоры российских военных (SIGINT). Кроме того, немецкие журналисты провели расследование и через несколько месяцев также указали на 53-ю бригаду.

Аналитик подчеркнул, что Белый дом уполномочил раскрыть часть информации, связанной с сенсорами, которые отслеживали путь ракеты, следами шрапнели на обломках самолета и анализом голосовых сообщений. Однако у руководства США было гораздо больше информации, что подтверждают также три должностных лица разведывательных служб США.

По данным Шиндлера, американская администрация через пару дней после катастрофы была проинформирована обо всех ее деталях. Но тогдашний президент Барак Обама "выбрал бездействие, позволив Кремлю распространять ложные сообщения".

Эксперт считает, что позиция президента США свидетельствует о нежелании Обамы противостоять президенту РФ Владимиру Путину в то время, что позволило российскому лидеру "стать более дерзким в дезинформации и пропаганде".

Как сообщал OBOZREVATEL, международная следственная группа (Joint Investigation Team - JIT) на специальной пресс-конференции 24 мая подвела промежуточные итоги своего расследования катастрофы Boeing-777 над Донбассом.

Европейская комиссия призвала Россию к полному сотрудничеству для установления виновных в катастрофе.

Кроме того, Государственный департамент США призвал Россию к ответственности. С таким же заявлением выступили Австралия и Нидерланды.