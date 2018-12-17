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Белый дом в США может приостановить работу: что случилось

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Белый дом США и ряд федеральных ведомств могут приостановить работу из-за разногласий между республиканцами и демократами по строительству стены на границе с Мексикой.

Об этом пишет газета The Washington Post, передает "Интерфакс-Украина". По данным издания, это может произойти уже 22 декабря. До сих пор республиканцы во главе с президентом Дональдом Трампом не договорились с демократами, которые не поддерживают выделение 5 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Лидер меньшинства в Сенате Чарльз Шуммер заявил, что "Трамп не получит стену в любой форме".

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Белый дом

Белый дом

AP

Демократы предлагают заложить на строительство барьеров 1,3 млрд долларов.

По словам аналитиков, речь может идти о частичной, а не полной остановке работы правительства, которая затронет правоохранительные органы, ведомства по вопросам нацбезопасности. Она может длиться от нескольких дней до нескольких недель.

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Госфинансирования ряда ведомств в США прекращается 21 декабря. Приостановка работы правительства возникает, когда Конгресс не принимает или президент не подписывает законопроект об ассигнованиях для работы министерств и ведомств.

Как сообщал OBOZREVATEL, о старте строительства стены на границе с Мексикой Трамп объявил еще 1 августа 2018 года.

Он подписал распоряжение о строительстве "физически непроходимого барьера" длиной более трех тысяч километров вдоль границы США с Мексикой еще в первую неделю своего пребывания на посту.

В июле 2018 уже возникал подобный кризис. Тогда Трамп пригрозил, что приостановит работу федерального правительства, если Демократическая партия не проголосует за законопроект, касающийся охраны границ.

Персона
Дональд Трамп
Место
США
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