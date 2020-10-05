Заболевший коронавирусом Трамп назвал дату своей выписки из больницы
Президент США Дональд Трамп, который заразился COVID-19, вернется в Белый дом из клиники уже вечером в этот понедельник, 5 октября.
Об этом в Twitter сообщил сам американский глава. "Я оставлю замечательный Медицинский центр имени Уолтера Рида сегодня в 18:30 (1:30 по Киеву. – Ред.)", – написал он.
Трамп сказал, что чувствует себя действительно хорошо. "Не надо бояться COVID. Не дайте ему овладеть вашей жизнью", – отметил глава Белого дома.
Ранее в комментарии телеканалу Fox News глава аппарата Белого дома Марк Медоуз заявлял, что президента могут выписать в понедельник.
"Поговорил с президентом этим утром (5 октября. – Ред.). Его состояние за ночь продолжило улучшаться, он готов вернуться к нормальному рабочему режиму", – сообщал глава аппарата Белого дома.
Он заявлял, что окончательное решение о выписке медики примут уже 5 октября.
"Мы все еще положительно настроены в отношении того, что он сможет вернуться в Белый дом не позднее сегодня", – говорил Медоуз.
Добавим, что разница во времени в Вашингтоне и Киеве составляет 7 часов.
Отметим, ранее личный врач Трампа Шон Конли заявил, что президент начал выздоравливать. Медик пояснил, что у Трампа временами наблюдалось недостаточное насыщение крови кислородом. В итоге врачи выдавали ему стероид дексаметазон.
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент США Дональд Трамп 2 октября заявил, что он и его супруга Мелания Трамп заразились коронавирусом COVID-19.
4 октября американский лидер заявил, что уже чувствует себя намного лучше.
При этом глава администрации Белого дома Марк Медоуз подчеркнул, что состояние здоровья главы США 2 октября было тревожным.
По словам врача Трампа, пациенту давали дополнительный кислород. За время болезни насыщенность его крови кислородом падала дважды.
В свою очередь, журналист издания Vanity Fair Гэбриэл Шерман рассказал, что президент США якобы испугался смерти, узнав, что заражен.
Напомним, что после начала пандемии Трамп долго относился к ней скептически. Так, он несколько месяцев публично игнорировал средства индивидуальной защиты. Носить маску президента США просили его помощники и врачи.
Впервые Трамп появился на публике в маске в июле – во время посещения военного госпиталя Walter Reed.