Заболевший коронавирусом Трамп назвал дату своей выписки из больницы

Президент США Дональд Трамп, который заразился COVID-19, вернется в Белый дом из клиники уже вечером в этот понедельник, 5 октября.

Об этом в Twitter сообщил сам американский глава. "Я оставлю замечательный Медицинский центр имени Уолтера Рида сегодня в 18:30 (1:30 по Киеву. – Ред.)", – написал он.

Трамп сказал, что чувствует себя действительно хорошо. "Не надо бояться COVID. Не дайте ему овладеть вашей жизнью", – отметил глава Белого дома.

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Ранее в комментарии телеканалу Fox News глава аппарата Белого дома Марк Медоуз заявлял, что президента могут выписать в понедельник.

"Поговорил с президентом этим утром (5 октября. – Ред.). Его состояние за ночь продолжило улучшаться, он готов вернуться к нормальному рабочему режиму", – сообщал глава аппарата Белого дома.

Он заявлял, что окончательное решение о выписке медики примут уже 5 октября.

"Мы все еще положительно настроены в отношении того, что он сможет вернуться в Белый дом не позднее сегодня", – говорил Медоуз.

Добавим, что разница во времени в Вашингтоне и Киеве составляет 7 часов.

Отметим, ранее личный врач Трампа Шон Конли заявил, что президент начал выздоравливать. Медик пояснил, что у Трампа временами наблюдалось недостаточное насыщение крови кислородом. В итоге врачи выдавали ему стероид дексаметазон.

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