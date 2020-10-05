Белый дом назвал дату выписки, заболевшего коронавирусом Трампа

Президент США Дональд Трамп, который заразился COVID-19, может вернуться в Белый дом из клиники уже в этот понедельник, 5 октября.

Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на главу аппарата Белого дома Марка Медоуза.

"Поговорил с президентом этим утром (5 октября – Ред.). Его состояние за ночь продолжило улучшаться, он готов вернуться к нормальному рабочему режиму", – сообщил глава аппарата Белого дома.

По его словам, сегодня медики должны принять решение о выписке Трампа.

"Мы все еще положительно настроены в отношении того, что он сможет вернуться в Белый дом не позднее сегодня", – добавил Медоуз.

Добавим, что разница во времени в Вашингтоне и Киеве составляет 7 часов.

Отметим, что ранее личный врач Трампа Шон Конли заявил, что президент начал выздоравливать. Медик пояснил, что у Трампа временами наблюдалось недостаточное насыщение крови кислородом. В итоге врачи выдавали ему стероид дексаметазон.

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