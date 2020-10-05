Белый дом назвал дату выписки, заболевшего коронавирусом Трампа
Президент США Дональд Трамп, который заразился COVID-19, может вернуться в Белый дом из клиники уже в этот понедельник, 5 октября.
Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на главу аппарата Белого дома Марка Медоуза.
"Поговорил с президентом этим утром (5 октября – Ред.). Его состояние за ночь продолжило улучшаться, он готов вернуться к нормальному рабочему режиму", – сообщил глава аппарата Белого дома.
По его словам, сегодня медики должны принять решение о выписке Трампа.
"Мы все еще положительно настроены в отношении того, что он сможет вернуться в Белый дом не позднее сегодня", – добавил Медоуз.
Добавим, что разница во времени в Вашингтоне и Киеве составляет 7 часов.
Отметим, что ранее личный врач Трампа Шон Конли заявил, что президент начал выздоравливать. Медик пояснил, что у Трампа временами наблюдалось недостаточное насыщение крови кислородом. В итоге врачи выдавали ему стероид дексаметазон.
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент США Дональд Трамп 2 октября заявил, что он и его супруга Мелания Трамп заразились коронавирусом COVID-19.
4 октября американский лидер заявил, что уже чувствует себя намного лучше.
При этом глава администрации Белого дома Марк Медоуз подчеркнул, что состояние здоровья главы США 2 октября было тревожным.
По словам врача Трампа, пациенту давали дополнительный кислород. За время болезни насыщенность его крови кислородом падала дважды.
В свою очередь журналист издания Vanity Fair Гэбриэл Шерман рассказал, что президент США якобы испугался смерти, узнав, что заражен.
Напомним, что после начала пандемии Трамп долго относился к ней скептически. Так, он несколько месяцев публично игнорировал средства индивидуальной защиты. Носить маску президента США просили его помощники и врачи.
Впервые Трамп появился на публике в маске в июле – во время посещения военного госпиталя Walter Reed.