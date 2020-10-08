Белый дом на обложке Time изобразили как рассадник коронавируса

Obozrevatel Мир 17:51, 8.10.2020 Обновлено: 18:24, 8.10.2020

Американский журнал Time 19 октября выйдет с обложкой, на которой Белый дом изображен как очаг распространения коронавирусной инфекции.

Новый номер получил название "Нулевой пациент и вспышка коронавируса в Белом доме", сообщила редакция издания в Twitter.

Главной статьей журнала является материал журналистки Молли Болл, в которой она рассказала, как диагноз COVID-19 американского президента вынуждает его столкнуться с личной и политической уязвимостью.

Новая обложка американского журнала Time
Twitter Time

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Time на обложке поместил Трампа во взрывное "море коронавируса".

Сам Трамп после выздоровления назвал свой диагноз COVID-19 "божественным благословением".

Комментировать
Мир

Смотрите также

В центре Санкт-Петербурга мужчина сжег себя в "подарок Путину" – СМИ. Видео 21+

В Киеве Путина поздравили венком и известной песней на посольстве РФ. Фото и видео

"Вывез на пустырь, спасло чудо!" Пострадавшая от доктора-садиста киевлянка откровенно рассказала о пережитом

У одесских депутатов от ОПЗЖ прошли обыски: вскрыты набитые валютой сейфы, – Лещенко

Украинские медики не получили обещанных доплат за сентябрь