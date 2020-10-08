Белый дом на обложке Time изобразили как рассадник коронавируса
Президент США Дональд Трамп и его жена переболели коронавирусом
Сейчас болезнь активно распространяется среди сотрудников Белого дома
COVID-19 диагностирован как минимум у десяти чиновников
Американский журнал Time 19 октября выйдет с обложкой, на которой Белый дом изображен как очаг распространения коронавирусной инфекции.
Новый номер получил название "Нулевой пациент и вспышка коронавируса в Белом доме", сообщила редакция издания в Twitter.
Главной статьей журнала является материал журналистки Молли Болл, в которой она рассказала, как диагноз COVID-19 американского президента вынуждает его столкнуться с личной и политической уязвимостью.
Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Time на обложке поместил Трампа во взрывное "море коронавируса".
Сам Трамп после выздоровления назвал свой диагноз COVID-19 "божественным благословением".