В сети подростки запустили "Джордж Флойд Челлендж", в котором один человек становится коленом на шею второго. Из-за этого нескольким из них отказывали в поступлении в учебные заведения, а некоторых даже арестовывали.

Как сообщает DailyMail, большинство участников этого "челленджа" – это белые парни-подростки. Первым изображением стала фотография, геолокация на которой сообщала, что снимок сделан в городе Чардон, штат Огайо. Школьный округ города провел расследование по снимку, но не смог определить ни точное место, ни подростков, которые на нем изображены.

"Мы считаем этот пост оскорбительным. И мы хотим, чтобы вы знали: мы исследовали эту публикацию и не нашли связь со школами Чардона или нашими нынешними учениками", – заявил суперинтендант Майкл Ханлон.

По мнению начальника полиции Чардона Скотта Нихуса, подростки специально указали ложную геолокацию.

Двум старшеклассницам, которые должны были поступить в Университет Миссури, аннулировали их заявки после того, как те загрузили видео с этим "челленджем". В ролике видно, как одна девушка стоит на шее другой, которая кричит, что не может дышать. При этом они обе смеются.

Белые подростки устроили "челлендж" о смерти Флойда: их наказали и арестовали DailyMail

Белые подростки устроили "челлендж" о смерти Флойда: их наказали и арестовали DailyMail

В Университете Миссури сообщили, что кроме этих двух девушек, была аннулирована заявка парня, который опубликовал в соцсетях пост с оскорблениями по рассовому признаку.

А в Великобритании трое подростков тоже поддержали этот "челлендж", написав поверх изображения "Полицейское насилие". Правоохранители опознали их и арестовали.

"Мы начали расследование, и вчера полицейские арестовали двух мужчин в возрасте 19 лет и одного в возрасте 18 лет по подозрению в распространении информации, вызывающей общественное беспокойство", – сообщили в полиции.

Белые подростки устроили "челлендж" о смерти Флойда: их наказали и арестовали DailyMail

Белые подростки устроили "челлендж" о смерти Флойда: их наказали и арестовали DailyMail

Белые подростки устроили "челлендж" о смерти Флойда: их наказали и арестовали DailyMail

Белые подростки устроили "челлендж" о смерти Флойда: их наказали и арестовали DailyMail

Белые подростки устроили "челлендж" о смерти Флойда: их наказали и арестовали DailyMail

Белые подростки устроили "челлендж" о смерти Флойда: их наказали и арестовали DailyMail

Сами парни вышли под залог, но следствие продолжается.

В сети на эти фото и видео тоже реагируют негативно. Люди возмущены таким поведением подростков и требуют передать им, что "это отвратительно"

"Как будто то, что происходит, недостаточно грустно. Люди делают это формой развлечения", "Если кто-то их знает, я рекомендую передать им что этот "челлендж" отвратителен", – пишут пользователи соцсетей.

Как сообщал OBOZREVATEL, сатирический французский журнал Charlie Hebdo выпустил номер, на обложке которого изобразил президента США Дональда Трампа под коленом полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда.