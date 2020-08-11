Белорусы, не будьте жертвами!
Это не мое вроде дело.
Я не белорус.
Я не политолог.
Но я человек.
И я не хочу молчать.
Знаете.
Много лет, с нами рядом, на одной лестничной площадке, жил приятный сосед.
Солидный такой мужчина, с красавицей женой. Всегда с нами здоровался, был очень приветлив с нашими детишками и учтив с моей Катей.
И вот как-то ночью.
Мы проснулись от страшных женских криков. Кто-то стучал в наши двери.
Я выбежал.
На площадке стояла полностью обнаженная и избитая до крови его жена.
Когда приехала полиция.
Выяснилось, что муж ее, наш солидный сосед - семейный тиран. Он много лет избивал ее, а она терпела.
Не любила - боялась и терпела.
Потом выяснилось.
Она много раз думала уйти, но он держал ее в страхе и убеждал, что никому больше кроме него она не нужна.
Что без него она сдохнет.
А если она уйдёт - он ей ноги переломает.
И вот.
В этот самый раз, когда она таки решилась и сказал ему, что уходит - он избил ее до крови и выставил голой в коридор.
Я слушал ее.
Я смотрел на неё.
Это беда.
Да, я видел у Гордона складно говорящего Лукашенко.
Да, возможно он лучше, чем кухарка.
Да, возможно он стратегически правильнее для Украины, чем ватница.
Но он - обыкновенный тиран.
Да, свой в доску.
Да, любящий сына Коленьку.
Да, вызывающий доверие у зрителей.
Да, петляющий два десятилетия между капелек.
Я его узнал - это мой сосед.
Внешне принятый мужчина, упивающийся властью и избивающий до смерти свою жену.
Это беда.
Когда в 10 миллионной стране на выборы не пропускают ни одного хоть минимально достойного конкурента.
Это беда
Когда в 10 миллионной стране бесследно исчезают, истребляют и арестовывают любых конкурентов.
Это беда.
Когда в 10 миллионной стране 26 лет безальтернативно править один человек.
Это беда.
Когда за 26 лет в стране не дали поднять голову ни одному оппозиционеру.
Это беда.
Когда в 21 веке в стране запрещены официальные exit-polls, а в день выборов отключают телефоны и интернет.
Это беда.
Когда жена должна становиться Жанной Д’Арк вместо арестованного мужа.
Кухарка. Ватница. Домохозяйка.
Вы можете писать о ней все что угодно - и может вы даже правы, но любого другого Лукашенко к выборам зассал допустить.
Он такой стабильный.
Он такой классный.
Он такой молодец.
Мой сосед в лифте тоже таким казался.
Казался - но не был.
Знаете.
После долгого перерыва, я эту женщину встретил пол года назад. Она развелась с тираном, переехала в другой район, нашла работу и полюбила другого.
Белорусы!
Мне не важно будете вы с Россией или с Европой.
Мне не важно, будете вы с Лукашенко или с Домохозяйкой.
Пожалуйста.
Не будьте жертвами домашнего насилия.
Жизнь ведь одна!