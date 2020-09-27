Белорусы на 50-й день протестов вышли на "Народную инаугурацию". Фото и видео
В Беларуси 27 сентября, на 50-й день протестов, было объявлено "Народную инаугурацию" – акцию против тайной инаугурации, которую провел себе незаконный президент Александр Лукашенко.
В центр Минска до назначенного времени – 14:00 в воскресенье – начали собираться митингующие. Со своей стороны силовики взялись устанавливать ограждение возле стелы, а также стянули силы ко Дворцу независимости, готовясь снова задерживать людей, сообщают белорусские СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Друзья, сегодня очень важный день! На этой неделе весь мир смеялся над крысиным спектаклем узурпатора. Все цивилизованные страны постепенно признают Светлану Тихановскую и Координационный совет законными представителями белорусского народа. А раз так, народному президенту положена народная инаугурация", – отметили белорусы.
OBOZREVATEL следил за развитием событий и предлагает текстовый онлайн.
15:00 – Помимо столицы Беларуси, задержания произошли и в Гродно, где люди тоже вышли на протесты.
14:50 – Менее чем за час "Народной инаугурации" в Минске задержали десятки протестующих. В частности, возле гостиницы "Юбилейный" силовики в черном жестко выхватывали людей из толпы, который скандировал им "Позор!".
14:40 – На пересечение Мельникайте и проспекта Победителей в Минске собралось много людей. Они двигались в сторону стелы, скандируя "Жыве!". По проспекту подъехало около 20 микроавтобусов с затемненными стеклами, оттуда вышли люди в штатском, начались задержания.
Митингующие кричали и разбегались. При этом, пока на одной стороне проспекта задерживали людей, со второй стороны продолжалось движение колонны в сторону стелы.
14:35 – Напротив Дворца спорта ОМОН и неизвестные в балаклавах остановили проходящего мимо мужчину, отвели к своей машине на досмотр.
14:30 – Несколько сотен человек собрались у гостиницы "Юбилейная" и дома профсоюзов на улице Мельникайте в Минске. Они просто стояли, периодически аплодируя друг другу. При этом мимо проезжали микроавтобусы с тонированными стеклами и людьми в масках на переднем сиденье.
14:25 – Посол Беларуси в Аргентине Владимир Остапенко подал в Отставку, сообщил Telegram-канал "Выборы. Беларусь".
14:00 – Белорусов перед "Народной инаугурацией" предупредили о возможности отключения интернета от всех операторов.
13:50 – Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к гражданам страны в 50-й день протестов. Она заявила, что гордится своим народом, сообщает пресс-служба политика в Telegram-канале.
"Дорогие белорусы! История последних месяцев показывает, что мы можем все. С того момента, как я решила подать документы в ЦИК, кажется, прошла целая жизнь. Целая жизнь самых разных событий и сложных решений, но главное – гордости за свой народ, гордости быть одной из вас", – говорится в ее обращении.
Тихановская добавила, что белорусы вышли на улицы "остановить режим" и "делают это мирно".
13:30 – Также силовики в Минске установили ограждение у стелы, готовясь к задержаниям протестующих.
13:25 – Еще до начала протеста, утром в воскресенье в Минске заметили большую колонну военной техники недалеко от Дворца независимости, в том числе и машины с колючей проволокой.
13:20 – В МВД Беларуси заявили, что 27 сентября в Минске "будут приниматься меры по ограничению движения как личного, так и общественного транспорта, в том числе метро". Это были намерены сделать, якобы "во избежание чрезвычайных происшествий".
13:00 – "Народную инаугурацию" в Беларуси объявили на 14:00 27 сентября в Минске. Людей призвали приходить на проспект Независимости, но если тот будет перекрыт, то собираться по линии Немига – Стела.
"Берем с собой портреты Светланы Тихановской и плакаты в ее поддержку. Обязательно надеваем маски. Не идите в одиночку с районов. Если вас мало, обязательно подъезжайте на транспорте", – говорилось в сообщении.
12:00 – До начала 50-го дня протестов против незаконных выборов один из минских дворов украсили символикой протестующих.
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 сентября в Минске состоялась тайная "инаугурация" Лукашенко. Дата церемонии до последнего держалась в тайне, о ней не знали даже члены белорусского правительства.
Из-за этого в столице Беларуси перекрыли центральные улицы, сковав город пробками.
Белорусские оппозиционеры осудили тайную "инаугурацию" Лукашенко и вышли на массовые протесты по всей стране.
Против них применили силовые методы разгона и водометы. Среди активистов были раненые, сотни человек задержали.
США, Канада, Украина и ряд стран ЕС заявили, что тайная "инаугурация" Лукашенко является нелегитимной, поскольку результаты выборов были сфальсифицированными.