Белорусы на 50-й день протестов вышли на "Народную инаугурацию". Фото и видео

В Беларуси 27 сентября, на 50-й день протестов, было объявлено "Народную инаугурацию" – акцию против тайной инаугурации, которую провел себе незаконный президент Александр Лукашенко.

В центр Минска до назначенного времени – 14:00 в воскресенье – начали собираться митингующие. Со своей стороны силовики взялись устанавливать ограждение возле стелы, а также стянули силы ко Дворцу независимости, готовясь снова задерживать людей, сообщают белорусские СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Друзья, сегодня очень важный день! На этой неделе весь мир смеялся над крысиным спектаклем узурпатора. Все цивилизованные страны постепенно признают Светлану Тихановскую и Координационный совет законными представителями белорусского народа. А раз так, народному президенту положена народная инаугурация", – отметили белорусы.

OBOZREVATEL следил за развитием событий и предлагает текстовый онлайн.

15:00 – Помимо столицы Беларуси, задержания произошли и в Гродно, где люди тоже вышли на протесты.

Задержания в Гродно

Силовики жестко задержали протестующих в Гродно

14:50 – Менее чем за час "Народной инаугурации" в Минске задержали десятки протестующих. В частности, возле гостиницы "Юбилейный" силовики в черном жестко выхватывали людей из толпы, который скандировал им "Позор!".

Силовики в черном выхватывали людей из толпы протестующих

Белорусские силовики менее чем за час протестов 27 сентября задержали десятки людей в Минске

14:40 – На пересечение Мельникайте и проспекта Победителей в Минске собралось много людей. Они двигались в сторону стелы, скандируя "Жыве!". По проспекту подъехало около 20 микроавтобусов с затемненными стеклами, оттуда вышли люди в штатском, начались задержания.

Митингующие кричали и разбегались. При этом, пока на одной стороне проспекта задерживали людей, со второй стороны продолжалось движение колонны в сторону стелы.

Задержания протестующих в Минске

14:35 – Напротив Дворца спорта ОМОН и неизвестные в балаклавах остановили проходящего мимо мужчину, отвели к своей машине на досмотр.

14:30 – Несколько сотен человек собрались у гостиницы "Юбилейная" и дома профсоюзов на улице Мельникайте в Минске. Они просто стояли, периодически аплодируя друг другу. При этом мимо проезжали микроавтобусы с тонированными стеклами и людьми в масках на переднем сиденье.

Белорусы на протестах в Минске

Белорусы на протестах

14:25 – Посол Беларуси в Аргентине Владимир Остапенко подал в Отставку, сообщил Telegram-канал "Выборы. Беларусь".

14:00 – Белорусов перед "Народной инаугурацией" предупредили о возможности отключения интернета от всех операторов.

Скриншот. Twitter А1 Беларусь

13:50 – Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к гражданам страны в 50-й день протестов. Она заявила, что гордится своим народом, сообщает пресс-служба политика в Telegram-канале.

"Дорогие белорусы! История последних месяцев показывает, что мы можем все. С того момента, как я решила подать документы в ЦИК, кажется, прошла целая жизнь. Целая жизнь самых разных событий и сложных решений, но главное – гордости за свой народ, гордости быть одной из вас", – говорится в ее обращении.

Тихановская добавила, что белорусы вышли на улицы "остановить режим" и "делают это мирно".

В одном из микрорайонов Минска появился мурал с изображением Светланы Тихановской

13:30 – Также силовики в Минске установили ограждение у стелы, готовясь к задержаниям протестующих.

Военная техника недалеко от Дворца независимости в Минске

По Минску курсируют микроавтобусы с силовиками

По словам белорусов,часть военной техники стоит недалеко от гостиницы "Планета" в Минске

13:25 – Еще до начала протеста, утром в воскресенье в Минске заметили большую колонну военной техники недалеко от Дворца независимости, в том числе и машины с колючей проволокой.

13:20 – В МВД Беларуси заявили, что 27 сентября в Минске "будут приниматься меры по ограничению движения как личного, так и общественного транспорта, в том числе метро". Это были намерены сделать, якобы "во избежание чрезвычайных происшествий".

13:00 – "Народную инаугурацию" в Беларуси объявили на 14:00 27 сентября в Минске. Людей призвали приходить на проспект Независимости, но если тот будет перекрыт, то собираться по линии Немига – Стела.

"Берем с собой портреты Светланы Тихановской и плакаты в ее поддержку. Обязательно надеваем маски. Не идите в одиночку с районов. Если вас мало, обязательно подъезжайте на транспорте", – говорилось в сообщении.

Объявление о "Народной инаугурации" в Беларуси. Telegram-канал "Беларусь головного мозга"

12:00 – До начала 50-го дня протестов против незаконных выборов один из минских дворов украсили символикой протестующих.

Белорусы поддерживают протесты творчеством

Символикой протестов против незаконных выборов в Беларуси украсили один из минских дворов

Символика белорусских протестов в одном из минских дворов

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