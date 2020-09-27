Белорусы на 50-й день протестов вышли на 'Народную инаугурацию': в Минск стянули силовиков. Фото и видео

В Беларуси 27 сентября, на 50-й день протестов, было объявлено "Народную инаугурацию" – акцию против тайной инаугурации, которую провел себе незаконный президент Александр Лукашенко.

В центр Минска до назначенного времени – 14:00 в воскресенье – начали собираться митингующие. Со своей стороны силовики взялись устанавливать ограждение возле стелы, а также стянули силы ко Дворцу независимости, готовясь снова задерживать людей, сообщают белорусские СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Друзья, сегодня очень важный день! На этой неделе весь мир смеялся над крысиным спектаклем узурпатора. Все цивилизованные страны постепенно признают Светлану Тихановскую и Координационный совет законными представителями белорусского народа. А раз так, народному президенту положена народная инаугурация", – отметили белорусы.

OBOZREVATEL следил за развитием событий и предлагает текстовый онлайн.

13:50 – Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к гражданам страны в 50-й день протестов. Она заявила, что гордится своим народом, сообщает пресс-служба политика в Telegram-канале.

"Дорогие белорусы! История последних месяцев показывает, что мы можем все. С того момента, как я решила подать документы в ЦИК, кажется, прошла целая жизнь. Целая жизнь самых разных событий и сложных решений, но главное – гордости за свой народ, гордость быть одной из вас", – говорится в ее обращении.

Тихановская добавила, что белорусы вышли на улицы "остановить режим" и "делают это мирно".

13:30 – Также силовики в Минске установили ограждение у стелы, готовясь к задержаниям протестующих.

13:25 – Еще до начала протеста, утром в воскресенье в Минске заметили большую колонну военной техники недалеко от Дворца независимости, в том числе машины с колючей проволокой.

13:20 – В МВД заявили, что 27 сентября в Минске "будут приниматься меры по ограничению движения как личного, так и общественного транспорта, в том числе метро". Это намерены сделать "во избежание чрезвычайных происшествий".

13:00 – "Народную инаугурацию" в Беларуси объявили на 14:00 27 сентября в Минске. Людей призвали приходить на проспект Независимости, но если тот будет перекрыт, то собираться по линии Немига – Стела.

"Берем с собой портреты Светланы Тихановской и плакаты в ее поддержку. Обязательно надеваем маски. Не идите в одиночку с районов. Если вас мало, обязательно подъезжайте на транспорте", – говорилось в сообщении.

12:00 – До начала 50-го дня протестов против незаконных выборов один из минских дворов украсили символикой протестующих.

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