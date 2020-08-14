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Белорусы, как мы вырастили в своей стране такое гестапо?

Андрей Елисеев
Андрей Елисеев
Мир
10,5 т.
ОМОН избивает протестующих на улицах Минска

ОМОН избивает протестующих на улицах Минска.

Как так?

Белорусы, как же так получилось, что мы вырастили в своей стране чуть ли не гестапо? Сотни, может тысячи человек, которые на службе Лукашенко калечат молодых парней, избивают девушек и угрожают им изнасилованием. Полстраны не спит которую ночь, переживая за своих друзей и родственников, читая шокирующие новости про пытки подростков и граждан постарше, которые мирно вышли на улицу, желая лучшего для своей страны и своих семей.

Ведь наша земля больше других в мире пострадала во Второй мировой войне. Мы поверили лжецу, который обещал поднять жизненный уровень в обмен на отказ от прав и свобод. В итоге мы остались без того и другого: увядающая экономика и открытый террор со стороны людей в масках и оружием на улицах. Нас пугали фашистами и отморозками, дурили нам голову, чтобы мы отказались и от своих национальных символов, и от своего языка, и от своих гражданских и политических прав. Мы от всего этого отказались и не дождались обещанного, так еще и получили этих самых фашистов в придачу, от которых нас хотели "спасать".

Мы не имеем никакого представительства в органах власти. Мы позволяем выходить к нам "мэрам" и просто лгать-лгать-лгать нам. Это никакие не мэры, мэры избираются населением. Это назначенные свыше главы исполкомов; главы горисполкомов назначаются облисполкомами, главы облисполкомов – президентом. Всё, круг замкнулся, это исполнители одного человека, это правящая вертикаль. Белорусские "мэры" не защищают и никогда не защищали интересы горожан, они защищают интересы Лу-ка-шен-ко.

Мы из-за того, что нам задурили голову про то как проводятся "выборы", даже жалуемся (!) этим "мэрам" на глав местных избирательных комиссий, что те не так посчитали и не вывесили протоколы. Так ведь главы избиркомов делают так по указке "мэров". Члены избиркомов единогласно утверждаются "мэриями", и результаты по местным избиркомам стекаются и сводятся в городских избирательных комиссиях, которые находятся в зданиях горисполкомов и обычно из их сотрудников и состоят.

Это они прессуют учителей, прочих бюджетников и работников госпредприятий по поводу цифр участковых избиркомов, и это они рисуют городские / районные сводные ведомости голосования. То есть, жаловаться "мэрам" и "мэриям" на участковые избиркомы и на фальсификации – это как косуле жаловаться льву на леопарда, что он на нее охотился.

Мы благодаря своей мудрости и терпеливости поддерживали чистоту и порядок в стране в ситуации безвластия в течение последних 20 лет. И терпеливость эта не знает границ. Вчера на вечерней встрече жителей Жодино с "мэром" находился и местный прокурор. И что же он сказал по поводу беспредела людей в масках, которые до полусмерти избили местного подростка и затерроризировали город? Да в общем-то ничего.

А как же он отреагировал на слова местных врачей про зверские избиения молодых парней и про то, что их морили голодом при заключении и даже не давали воду? Да никак. На него даже не прикрикнули; все, пусть и гневные, взоры были обращены к "мэру" как к некому властному объекту. Показательно, что прокурор вышел в одной связке с "мэром". Так прокурорская проверка по фальсификациям должна плясать от действий "мэра", выше объяснил почему.

Возвращаясь к вопросу: как мы вырастили у себя гестапо? Мы просто десятилетиями и столетиями жили под оккупациями и свыклись с этим. Мы отстранились от "власти" и позволили госорганам в уже нашей, суверенной Беларуси, жить своей жизнью и творить свои структуры, свои бюджеты, свои банкеты. Мы забыли, а вернее не осознали в полной мере, что мы, белорусский народ, и есть источник власти. Мы им стали после столетних чаяний 30 лет назад.

Это мы должны выбирать лучших людей своего города в местные органы власти с реальными полномочиями, а не довольствоваться назначением "проверенных" людей-вертикальщиков. Это мы должны определять, когда уместно или неуместно проводить парад или черт знает какой концерт в своей деревне, городе, стране. Это нас правоохранители должны защищать от неправомочных действий госорганов, а не наоборот.

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