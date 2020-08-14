Как так?

Белорусы, как же так получилось, что мы вырастили в своей стране чуть ли не гестапо? Сотни, может тысячи человек, которые на службе Лукашенко калечат молодых парней, избивают девушек и угрожают им изнасилованием. Полстраны не спит которую ночь, переживая за своих друзей и родственников, читая шокирующие новости про пытки подростков и граждан постарше, которые мирно вышли на улицу, желая лучшего для своей страны и своих семей.

Ведь наша земля больше других в мире пострадала во Второй мировой войне. Мы поверили лжецу, который обещал поднять жизненный уровень в обмен на отказ от прав и свобод. В итоге мы остались без того и другого: увядающая экономика и открытый террор со стороны людей в масках и оружием на улицах. Нас пугали фашистами и отморозками, дурили нам голову, чтобы мы отказались и от своих национальных символов, и от своего языка, и от своих гражданских и политических прав. Мы от всего этого отказались и не дождались обещанного, так еще и получили этих самых фашистов в придачу, от которых нас хотели "спасать".

Мы не имеем никакого представительства в органах власти. Мы позволяем выходить к нам "мэрам" и просто лгать-лгать-лгать нам. Это никакие не мэры, мэры избираются населением. Это назначенные свыше главы исполкомов; главы горисполкомов назначаются облисполкомами, главы облисполкомов – президентом. Всё, круг замкнулся, это исполнители одного человека, это правящая вертикаль. Белорусские "мэры" не защищают и никогда не защищали интересы горожан, они защищают интересы Лу-ка-шен-ко.

Мы из-за того, что нам задурили голову про то как проводятся "выборы", даже жалуемся (!) этим "мэрам" на глав местных избирательных комиссий, что те не так посчитали и не вывесили протоколы. Так ведь главы избиркомов делают так по указке "мэров". Члены избиркомов единогласно утверждаются "мэриями", и результаты по местным избиркомам стекаются и сводятся в городских избирательных комиссиях, которые находятся в зданиях горисполкомов и обычно из их сотрудников и состоят.

Это они прессуют учителей, прочих бюджетников и работников госпредприятий по поводу цифр участковых избиркомов, и это они рисуют городские / районные сводные ведомости голосования. То есть, жаловаться "мэрам" и "мэриям" на участковые избиркомы и на фальсификации – это как косуле жаловаться льву на леопарда, что он на нее охотился.

Мы благодаря своей мудрости и терпеливости поддерживали чистоту и порядок в стране в ситуации безвластия в течение последних 20 лет. И терпеливость эта не знает границ. Вчера на вечерней встрече жителей Жодино с "мэром" находился и местный прокурор. И что же он сказал по поводу беспредела людей в масках, которые до полусмерти избили местного подростка и затерроризировали город? Да в общем-то ничего.

А как же он отреагировал на слова местных врачей про зверские избиения молодых парней и про то, что их морили голодом при заключении и даже не давали воду? Да никак. На него даже не прикрикнули; все, пусть и гневные, взоры были обращены к "мэру" как к некому властному объекту. Показательно, что прокурор вышел в одной связке с "мэром". Так прокурорская проверка по фальсификациям должна плясать от действий "мэра", выше объяснил почему.

Возвращаясь к вопросу: как мы вырастили у себя гестапо? Мы просто десятилетиями и столетиями жили под оккупациями и свыклись с этим. Мы отстранились от "власти" и позволили госорганам в уже нашей, суверенной Беларуси, жить своей жизнью и творить свои структуры, свои бюджеты, свои банкеты. Мы забыли, а вернее не осознали в полной мере, что мы, белорусский народ, и есть источник власти. Мы им стали после столетних чаяний 30 лет назад.

Это мы должны выбирать лучших людей своего города в местные органы власти с реальными полномочиями, а не довольствоваться назначением "проверенных" людей-вертикальщиков. Это мы должны определять, когда уместно или неуместно проводить парад или черт знает какой концерт в своей деревне, городе, стране. Это нас правоохранители должны защищать от неправомочных действий госорганов, а не наоборот.

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