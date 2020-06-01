"Белорусы боятся войны": оппонент Лукашенко высказался об "украинском сценарии"

Граждане Беларуси опасаются угрозы военного вторжения России из-за поведения президента Александра Лукашенко.

Об этом в интервью МК рассказал кандидат в президенты страны Андрей Дмитриев, прокомментировав заявление Лукашенко о том, что он знает, "откуда дует ветер", намекая на РФ.

По словам Дмитриева, президент Беларуси идет на выборы, обидев максимальное количество сторон, а также "умудрился поссориться с Россией, причем конфликт с Москвой продолжается".

Андрей Дмитриев politring.com

"Люди боятся не того, что с ними может сделать Лукашенко, борясь за президентское кресло, а того, как их жизнь сложится во время следующего срока его правления", – отметил кандидат.

"Во-первых, белорусы опасаются повторения украинского сценария. В частности, никто не хочет войны на востоке Белоруссии. Нас пугают "31-й дорожной картой" объединения с Россией и так далее. Во-вторых, западные правительства больше заняты своими проблемами, связанными с экономическим кризисом и коронавирусом", – заявил Дмитриев.

Путин и Лукашенко

Как писал OBOZREVATEL, накануне Лукашенко заявил, что протестных майданов в Беларуси не будет, но добавил, что есть люди, которые хотят "устроить нам майданчик в преддверии или в день президентских выборов".