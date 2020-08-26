Белорусу удалось записать издевательства над задержанными в автозаке. Видео 18+

Житель Минска заснял уникальные кадры задержания и избиения людей внутри автозака во время акции протеста в белорусской столице 10 августа.

Видеозапись обнародовал портал TUT.BY 26 августа уже после освобождения из-под ареста Дениса Германова (чтобы посмотреть ее, доскролльте до конца новости).

Отмечается, что мужчина вышел на проспект Победителей в центре города и стоял в цепи солидарности. Он пристегнул портативную камеру к своей куртке на уровне груди.

Когда к нему подошли ОМОНовцы, Германов поднял руки и не оказывал сопротивление, однако его все равно задержали. Камеру силовики не заметили, и она продолжила снимать.

На опубликованном видео показано, что задержанным внутри автозака приказывали ложиться лицом в пол. При этом спецавтомобиль был настолько заполнен, что людям пришлось укладываться друг на друга.

Задержанных избивали дубинками, некоторые мужчины плакали от боли. Больше всего доставалось тем, кто пытался вступать в диалог с силовиками. Половину слов ОМОНовцев составляла матерная ругань и грубые оскорбления задержанных.

Германов уточнил, что когда автозак подъехал к изолятору на Окрестина, он отстегнул камеру и спрятал ее в носок, а затем сдал ее вместе с другими вещами на хранение сотрудникам СИЗО.

По его словам, пытки и избиения задержанных продолжились в изоляторе с еще большей жестокостью.

(Внимание! Видео содержит сцены насилия)

Как сообщал OBOZREVATEL, во время акции в центре Минска 25 августа силовики задержали нескольких людей.

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