Белорусское телевидение вырезало платок из выступления Лукашенко. Видео

Мирослав Семенюк Мир 00:15, 9.08.2020

Из выступления президента Беларуси Александра Лукашенко, который обратился 4 августа с посланием к народу, 17 раз вырезали кадры с платком для пота.

Как сообщает Euroradio Live, версия выступления Лукашенко в прямом эфире и та, которую опубликовало на YouTube "Общенациональное телевидение Беларуси" (ОТБ), значительно отличаются (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В "отцензурированной" версии вырезали все моменты, где президент Беларуси вытирает со лба пот платком.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети обратили внимание на вид Лукашенко во время обращения к народу: он был бледен, потел и срочно убежал.

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Мир

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