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Белорусское телевидение вырезало платок из выступления Лукашенко. Видео

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Мир
2,8 т.
Из выступления Лукашенко вырезали платок для пота

Из выступления Лукашенко вырезали платок для пота.

Из выступления президента Беларуси Александра Лукашенко, который обратился 4 августа с посланием к народу, 17 раз вырезали кадры с платком для пота.

Как сообщает Euroradio Live, версия выступления Лукашенко в прямом эфире и та, которую опубликовало на YouTube "Общенациональное телевидение Беларуси" (ОТБ), значительно отличаются (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В "отцензурированной" версии вырезали все моменты, где президент Беларуси вытирает со лба пот платком.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети обратили внимание на вид Лукашенко во время обращения к народу: он был бледен, потел и срочно убежал.

БеларусьВыборы ПрезидентаАлександр Лукашенко
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