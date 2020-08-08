Тема Беларуси и происходящих в ней президентских выборов в последнее время приковывает к себе самое пристальное внимание широкой общественности и на постсоветском пространстве, и в глобальных международных масштабах. Почему это, казалось бы, вполне обыденное для многих бывших советских республик псевдодемократическое мероприятие очередного предсказуемого "воцарения" бессменного президента, вызывает такой повышенный интерес? У вас есть однозначный ответ? Не правда ли, во многом неожиданно масштабное значение текущих белорусских событий предопределено не столько даже очевидными логическими соображениями, сколько интуитивным ощущением некоего исторического перелома?

Ведь наверняка нечто подобное, с той или иной степенью соответствия, испытывали и многочисленные наблюдатели киевских событий 2014 года, сторонившиеся осмысленно активного проявления отношения к "Революции достоинства", но четко представлявшие, что на майдане происходит нечто грандиозное. И, на мой взгляд, дело даже не в том, что впервые в истории независимой Беларуси, её народ действительно осознал себя как значимою политическую силу, наделенную волей и достоинством, способную если не преодолеть традиционное пренебрежение к себе со стороны власти, то существенно пошатнуть раздутое самомнение узурпаторов. Нечто подобное рано или поздно должно было произойти просто в силу логики исторического процесса кардинального изменения социального мировоззрения. Порок инерционного присутствия в ментальности традиционно умиротворенных белорусов иррациональных "советских" стандартов восприятия действительности, в конечном итоге должен был войти в неотвратимый конфликт с социальными реалиями. Это всегда было неизбежно и вопрос заключался лишь во времени, необходимом белорусам для реализации внутренней потребности в актуальном самосознании.

Однако за пределами узконациональной специфики текущего белорусского кризиса вздымается грандиозный массив эпохальных процессов затяжного, но необратимого разрушения одной из самых живучих и неординарных "империй" в истории человечества – "Русского мира". Особенность этой масштабной, исторически сложившейся общности народов, событий, территорий и своеобразного конфликтного коллективного мировоззрения противопоставления всего "русского" остальному миру, выражается совсем не в её материальной выраженности, а в деструктивной ментальности отрицания прогресса во имя иллюзорного торжества извращенных ценностей. Этот вроде бы зыбкий идеологический фундамент тысячелетиями главенствовал в жизнедеятельности вечно отсталых, славящихся "широтой души" населения и абсурдной политической культурой, неизменно деспотичных и агрессивных государств, в разные периоды существовавших на исторической территории России и её колоний. Эта же антигуманная имперская доктрина оправдания произвола абсолютной власти и скармливания бесконечно инфантильному населению сказок о самобытности, праведности и истинных ценностях, являлась центробежной силой, которая долгое время удерживала возле России исторически связанные с ней нации и по сей день не позволяет им в полной мере самоопределиться и обрести истинную независимость.

Глобальный социальный и научно-технический прогресс, современные гуманитарные и культурные ценности демократии, разрастающиеся человеческие потребности уже больше не позволяют "русскому миру" распространять своё доминирующее влияние на иные страны и народы за счет отживших своё "скрепных" идеологических штампов, лицемерных посулов и локальных нефтегазовых подачек. Империя трещит по швам, рассыпается и изо всех сил пытается выжить, продлевая свою агонию, в горнило которой Россия настоятельно втягивает различные народы, за счет которых пытается подпитывать своё мнимое, иссякающее величие. В таких исторических условиях многие политические процессы имеют многослойный характер и многовекторную перспективу, смысл которых далеко не всегда очевиден.

Агрессивные амбиции и склонности к применению насилия в действиях РФ прослеживаются непрерывно и в изобилии. Думается, что, если бы в ментальности политических лидеров России, а затем - и в российском национальном самосознании, возобладали сублимационные механизмы, эта страна вполне могла бы стать обильным на прогрессивные творческие порывы центром современной эпохи "Нового Ренессанса". Но этого, к сожалению, не происходит, да и не может произойти – свободомыслие там не в чести, а творчество допустимо лишь в лояльных к власти формах выражения. Поэтому постсоветское пространство (и не только оно) изобилует "кем-то организованными и финансируемыми" гибридными войнами и парадами суверенитетов, к которым Россия, естественно, не имеет никакого отношения, кроме "искренней озабоченности" судьбой многочисленных братских или, на худой конец, - русскоязычных народов.

В Приднестровье, Южной Осетии и Абхазии, Крыму и части Донбасса захвачены территории суверенных государств, организованы пророссийские квазигосударственные образования и установлены марионеточные режимы, ориентированные на Россию. Характерно, что Молдова, Грузия и Украина всегда заявили о своей проевропейской геополитической ориентации и для сохранения их в "гавани российских интересов" желательны были крепкие "якоря". Так вышло, что эти якоря сами по себе возникли… Почему-то есть уверенность, что, если Белоруссия, Казахстан, независимые республики Средней Азии и Кавказа тоже вдруг надумают направить свои национальные корабли "не в ту сторону", у "высшего проведения" и на них хватит якорей (более того, такие коварные подводные путы наверняка уже давно подготовлены). А вот быстроходные прибалтийские лайнеры уже успели улизнуть из акватории притяжения постсоветских водоворотов, и им вслед остается только направлять бессильные угрозы. Устами - того же "проведения"…

Собственно говоря, текущие белорусские выборы, с учетом их внутренней конфликтности, во многом являются всё тем же проявлением имперской агонии русского мира. И именно в этом контексте современные проблемы Украины в Крыму и на Донбассе вполне родственны с нарастающим напряжением в отношениях РФ и Беларуси.

Россия в значительной мере породила, долгие годы взращивала и лелеяла лояльного к себе президента Лукашенко. Ныне же, в силу известных экономических причин, "великодержавной" больше не по силам инвестировать авторитарный и хозяйственно неэффективный режим Александра Григорьевича в прежних масштабах (по оценкам МВФ в разные годы общая поддержка России достигала от 10 до 27 % белорусского ВВП и, в целом, составляет сотни миллиардов долларов). Кроме того, Беларусь неплохо зарабатывала благодаря своим нефтеперерабатывающим заводам, осваивающим российскую нефть, поставляемую в Беларусь по льготным ценам и затем продающим готовую продукцию за границу. Теперь, после так называемого "налогового маневра" в России 2019 года, российское "черное золото" для Беларуси стала дороже, и, соответственно, экспортные доходы от переработки нефти существенно сократились.

Неудовлетворенный текущим российским финансированием Лукашенко, всё чаще препирающийся с Путиным и порой демонстративно заигрывающий с Западом, а также ощутимые экономические проблемы белорусов и параллельный рост их национального самосознания – вот ключевые составляющие и нынешних внутренних белорусских проблем, и тех дополнительных угроз, которые ощущает по отношению к своему существованию имперский русский мир.

И, знаете, мне лично, вопреки многим экспертным выводам, представляется, что Россия в полной мере не представляет, какую именно позицию ей целесообразно занимать по отношению к президентским выборам в Беларуси. Наверняка, у неё есть стратегический план, как следует действовать, реагируя на любой возможный результат выборов. Но кого следует поддерживать и попытаться привести к власти – она наверняка не знает. Думается, что утверждения самого Лукашенко и некоторых комментаторов о том, что РФ финансирует белорусскую оппозицию и содействует её победе, лишены реальных оснований. Очевидно, что нынешний Лукашенко нынче не по карману России, а если его надлежаще не поддерживать финансово – он не сможет обеспечивать пресловутую "белорусскую стабильность", потеряет остатки рейтинга и будет искать более весомой поддержки на Западе. Но нынешняя белорусская оппозиция продемонстрировала способность к консолидации и провозглашает проевропейские демократические ценности развития для своей страны. Перспективы получить такую власть в управляемой "братской стране" - традиционном сателлите России, Путин вряд ли захочет. Иными словами, России в полной мере не выгоден ни один из возможных результатов голосования. Но, все же, если выбирать из "двух зол", Лукашенко российскому режиму ближе: с ним можно договориться, надавить, запугать, в конце концов… А вот демократическое раскрепощение Беларуси – это и её вероятное движение на Запад, и реальность потери безропотного союзника, и не очень хороший сигнал для российского общества.

Поэтому в данной ситуации единственный эффективный, он же - излюбленный Россией способ продвижения своих интересов в других странах – дестабилизация. Именно в "мутной воде" РФ традиционно обеспечивает себе "весомые" геополитические уловы с сомнительным душком, который, впрочем, эту страну никогда не смущал. Скорее всего, она будет придерживаться своей "фирменной" гибридной политики "сования носа повсюду" и во время выборов, и по их окончании. И в любом случае, следует ожидать существенного осложнения ситуации внутри Беларуси и в отношениях двух стран после избрания президента. Это неизбежно, поскольку былая "братская любовь" очевидно не выдерживает испытания безденежьем.

Относительно итогов выборов: думаю, Лукашенко их проиграет, должен проиграть, но именно он вновь станет президентом Беларуси. Будут скандалы, протесты, но они никогда не смущали Александра Григорьевича. А вот как он будет сосуществовать дальше с почувствовавшими свободу, свою силу и оскорбленными белорусами – это большой вопрос. Полагаю, аналог украинского майдана там почти неизбежен. Хотя искренне хочу пожелать симпатичному и душевному белорусскому народу мирного неба, прогресса и благополучия! Удачи вам, сябры!

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