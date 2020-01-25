Белорусский самолет по приказу развернули посреди пути: что произошло

В Гродно (Беларусь) совершил экстренную посадку самолет"Белавиа", который следовал из Минска в Мюнхен. После посадки с авиалайнера сняли шесть пассажиров.

Согласно данным на портале по отслеживанию полетов flightaware, самолет развернулся в Беларусь, уже находясь над Польшей, передает TUT.BY.

"Вначале рейс задержали на 3 часа, объясняя это тем, что была техническая неисправность системы подачи воды (или что-то связанное с водоснабжением). В итоге пассажиров посадили на рейс, и мы взлетели. До Мюнхена лететь около 2 часов, по прошествии примерно этого времени мы начали снижаться, и каково же было наше удивление, когда командир экипажа сказал, что из-за технической неисправности мы вынуждены сделать экстренную посадку в Гродно", – рассказал один из пассажиров.

Карта полета самолета flightaware

После посадки в Гродно пассажиров не выпускали из самолета. Однако позже пограничники вывели шестерых пассажиров, чьи имена не названы.

"По прошествии около 20 минут в самолет вошла группа пограничников и таможенников. Пограничник объявил по громкой связи о том, что сейчас он назовет 6 человек, если мы услышали свою фамилию, то должны встать, забрать свою ручную кладь и багаж и проследовать с ним", – отметил пассажир.

По словам свидетелей, примерно через 20 минут после того, как сняли с рейса шесть человек, всех попросили выйти из самолета в автобус и взять с собой ручную кладь, чтобы лайнер дозаправили топливом. После того как пассажиры вернулись на борт, им объявили, что технические неисправности устранены.

Самолет "Белавиа"

В МВД Беларуси, погранслужбе и "Белавиа" не комментировали произошедший инцидент. В результате ЧП пассажиры самолета опоздали в Мюнхен на шесть часов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аэропорту Екатеринбурга (Россия) совершил аварийную посадку пассажирский самолет Airbus А320 авиакомпании Ural Airlines, который вылетел в Симферополь.

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