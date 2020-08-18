Белорусский пограничник записал мощное обращение из-за беспредела силовиков. Видео

Сотрудник Пограничной службы Беларуси, капитан Александр Васько публично осудил жесткие разгоны протестующих правоохранителями.

По словам офицера-пограничника в/ч 2141, силовиков, которые избивали граждан, сложно назвать людьми. Об этом военный сказал в видеообращении, которым поделился YouTube-канал "TUT.BY. Политика" (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

"Белорусы, я вас люблю. В это очень тяжелое для нашей страны время вы проснулись и сплотились. Такого уровня консолидации нации не знала новейшая история Беларуси", – сказал Васько.

Он отметил, что людей объединило непреодолимое желание жить в свободной стране, "свободной от диктатуры и насилия".

Капитан добавил, что ему "хотелось кричать во весь голос", когда он смотрел на события прошедшей недели.

"На прошлой неделе у меня в голове был вопрос – как же так, вы же наши пацаны. Но со временем приходит осмысление и я вынужден признать, что это не наши пацаны, их людьми назвать сложно", – сказал пограничник о силовиках.

Он рассказал, что служит в армии 13 лет. "Я мечтал служить своей Родине и своему народу. Я хотел охранять мир и спокойствие на нашей земле, хочу этого и сейчас, но пока полиция и армия защищают интересы только одного человека, это невозможно", – заявил Васько.

"Хочу обратиться к представителям так называемых правоохранительных органов. Сила не в оружии, не в тюрьмах и не в автозаках. Сила в правде. В том, чтобы стрелять в безоружных людей, нет чести. Исполните свою клятву и будьте с народом", – подытожил военный.

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