Белорусский оппозиционер: Лукашенко осталось не больше двух лет, на штыках долго не усидит

Так называемая инаугурация незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко напоминала "спецоперацию" и назначение временного управляющего на захваченной оккупантами территории. Эта церемония – еще одно подтверждение того факта, что за Лукашенко не голосовало 80% избирателей.

Дипломатические отношения между Украиной и Беларусью будут крайне сложными, но экономические связи не пострадают. Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал белорусский оппозиционный политик Сергей Калякин.

– Резиденция президента Беларуси называется Палац Независимости. "Инаугурация" Лукашенко, которая прошла в нем – это знаково? Насколько легитимно? Если я не ошибаюсь, инаугурацию, как минимум, должны транслировать по телевидению, и церемония должна происходить в парламенте. Или нет?

– В целом это удивительная так называемая инаугурация. Она шестая в истории Лукашенко. Я помню все пять, которые были до этого, но такого еще не было.

Удивительные слова произнес Лукашенко: "Инаугурация – это день нашей победы". Как я понимаю, имелась в виду победа белорусского народа. Но победу не отмечают в осажденной крепости. А инаугурация происходила во Дворце Независимости, который был окружен спецтехникой, представителями силовых структур, военными. А готовилась в обстановке строго секретности.

В нарушение закона, церемония не транслировалась по телевидению и радио. Это было больше похоже не на празднование, которое проводят на площадях во всех городах, селах и так далее, а на спецоперацию.

У меня возникла ассоциация с назначением какого-то временного управляющего на захваченной оккупантами территории. Я думаю, что те, кто готовил это мероприятие, кто пошел по такому пути, просто совершили очередную глупость.

– Можно ли оспаривать эту так называемую инаугурацию?

– Люди оспаривают сам факт избрания Лукашенко. Он этой инаугурацией подтвердил, что никакие 80% граждан за него не голосовали. Потому что инаугурацию не проводят за закрытыми дверями как спецоперацию, когда за тебя проголосовали 80% избирателей.

Зачем оспаривать инаугурацию человека, который не избран?

Сегодня основное требование, которое выдвигается белорусским народом, которое сотни тысяч людей демонстрируют на площадях и во всех городах республики – Лукашенко должен уйти и должны состояться новые справедливые выборы.

– Оппозиция объявила о бессрочной акции протеста. Насколько она будет эффективной? Ведь уже полтора месяца мы видим, как люди выходят на улицы, но Лукашенко это не останавливает.

– Те протесты, которые сегодня происходят, я уверен, будут происходить. После инаугурации будет нарастание протестных настроений и протестных выступлений граждан.

Они ведут себя мирным образом. Идет мирное давление на власть. И через это давление, через эту демонстрацию идет изменение в головах людей, в том числе и тех, кто находится у власти.

"Только мирным путем можно отстранить Лукашенко от власти".

– Действительно, все происходит мирно, изменения в головах. Но в главной голове, от которой все зависит – в голове Лукашенко – изменений нет. Он даже провел инаугурацию, пусть даже незаконную. Могут ли развиваться протесты? Или вы играете в очень долгую – полгода, год?

– На самом деле все происходит не так, как кто-то планирует. Все события, которые происходили, в том числе события в Украине, не расписываются заранее по дням – играть в долгую или в короткую.

Иногда все решается в течение часа-двух, а иногда и нескольких минут. Но все это является следствием этого долгого процесса. То, к чему сегодня пришла Беларусь, мы шли 26 лет.

Для многих неожиданно изменилась ситуация, изменилось сознание людей, поведение белорусов, о котором никто не мог сказать еще три месяца назад.

Я уверен, что только мирным путем можно отстранить Лукшенко от власти. Это будет полезно для страны, для Беларуси.

Неизвестно, как поведут себя предприятия. Сегодня есть требование заводов о том, что Лукашенко должен уйти. На многих предприятиях ведется такая предзабастовочная работа. Вполне возможно, что станет промышленность.

А как себя поведут те же силовики, которые сегодня окружают Лукашенко, тоже никто не знает. Многие из них тоже устали оттого, что они должны защищать не совсем адекватного человека.

Ну а если у Лукашенко ничего в голове не поменяется, то один человек не решает проблему страны. Я не могу утверждать, что все произойдет так, но на штыках долго усидеть нельзя. Возможно, это будет месяц-два, а может, два дня. Но я отвожу Лукашенко не более двух лет на его президентство.

– Чего дальше ждать в отношениях Украины и Беларуси? Лукашенко уже записал нас в "черный список". Наш глава МИД озвучил позицию Украины, что мы не считаем выборы в Беларуси честными и прозрачными.

– К сожалению, в целом дальнейшее пребывание Лукашенко у власти ведет к международной изоляции страны, к самоизоляции. Сегодня не только Украина – с десяток стран сказали о том, что они не признают ни инаугурацию, ни Лукашенко президентом нашей страны.

Это, безусловно, вредит отношениям двух стран – Украины и Беларуси. Но проблема не в странах, не в людях, а в том, что человек не хочет покинуть власть, которая ему по закону не принадлежит.

Эту проблему нужно решать, но ее решат сами белорусы.

"Я отвожу Лукашенко не более двух лет на его президентство".

– Вы могли бы спрогнозировать, какими будут отношения между Минском и Киевом до конца года на официальном уровне?

– Они будут очень сложными. Я не думаю, что будет какое-то общение между президентами двух стран, это невозможно. Могут быть какие-то отношения на уровне правительств. Думаю, экономические отношения не пострадают никаким образом.

Что касается дипломатических, политических отношений, то здесь возникают серьезные проблемы, которые Беларусь создала для себя. Не только во взаимоотношениях с Украиной, но и со всем остальным миром.

Отдельно можно выделить Россию, которая признала Лукашенко президентом. Здесь у Лукашенко не будет таких формальных проблем. Но существуют глубинные проблемы, которые никуда не делись.