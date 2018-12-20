Все в руках Китая: белорусский эксперт раскрыл главный страх Лукашенко

Из-за того, что россияне активно пытаются вернуть себе контроль над Беларусью, 2019 год будет очень тяжелым как для президента Александра Лукашенко, так и для страны в целом.

Но Лукашенко будет защищать не так независимость Беларуси, как собственные власть и жизнь, написал в блоге на OBOZREVATEL белорусский эксперт Игорь Тышкевич.

"Лукашенко понимает, что потеря власти для него – это потеря жизни, поэтому будет действовать достаточно резко. В первую очередь опираться на Китай и его кредитно-инвестиционную линию. Не на ЕС или США. Лукашенко все-таки диктатор. А Китаю все равно, кто возглавляет то или иное государство. Он не задает глупых, с точки зрения Лукашенко, вопросов о демократии. При нормальной работе с Китаем, Лукашенко сможет удержаться у власти", – считает Тышкевич.

По его мнению, сотрудничество между странами в последние годы развернулась довольно активно.

"Входит ли Китай в белорусский пасьянс, чтобы удержать Лукашенко у власти, станет ясно уже в первом квартале 2019-го года. Тогда Беларусь должна выпустить панда бонды, суверенные долговые обязательства в китайских юанях. Если это произойдет в первых двух кварталах 2019-го года — это означает, что Китай, как игрок, входит в белорусский политический альянс. Тогда Лукашенко, скорее всего, перенесет с 2020-го года или президентские или парламентские выборы. Соответственно, у россиян еще больше уменьшатся шансы получить влияние на страну в целом", — подытожил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский премьер-министр Дмитрий Медведев практически прямо заявил о возможности присоединения Беларуси к России, назвав это "более тесной интеграцией".

На что Александр Лукашенко ответил, что шантажировать Беларусь и пытаться ее наклонить, делая наглые заявления по "интеграции" государства, — бесполезно.