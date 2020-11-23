Белорусский архиепископ проклял Лукашенко и отлучил его от церкви

Глава Белорусской православной автокефальной церкви архиепископ Святослав Логин проклял самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и отлучил его от церкви.

Это произошло во время службы, которая 22 ноября прошла в соборе святого Кирилла Турауского в Торонто. О событии сообщает белорусское "Радио Свобода".

Отмечается, что в присутствии верующих архиепископ зачитал "Архиерейское послание с объявлением анафемы экс-президенту Лукашенко". Его священнослужитель назвал "диктатором, убийцей и мучителем благочестивого белорусского народа".

В тексте отлучения непризнанного белорусского лидера также обвиняют в "совершении беззакония, преследовании и убийстве православных и других мирных христиан за правду в Беларуси".

"Благочестивый белорусский народ сейчас переживает трудное время, когда по приказу самозванца – бывшего президента Лукашенко, одержимого дьяволом, наши дети убивают и издеваются над нашими братьями и сестрами. Этот палач и его союзники осуществляют кровавые расправы над мирным населением на улицах и в тюрьмах в столице Минске и в разных городах многострадальной Беларуси, прославляя и продолжая богобоязненную политику большевиков, открыто нарушая заповеди", – зачитал архиепископ Логин.

Он отметил, что церковь является духовным и неполитическим институтом, обучающим паству бороться за правду. По его словам, она не может "просто наблюдать геноцид белорусов".

"Силой, данной нам Богом, мы провозглашаем анафему бывшему президенту Александру Лукашенко... Призываем тех, кто все еще служит его сатанинской власти, не подчиняться преступным приказам, потому что в противном случае вас ждут проклятие ваших потомков в земной и ад в небесной жизни", – говорится в тексте отлучения.

Как сообщал OBOZREVATEL: