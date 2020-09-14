Когда в 2013-м году, уже в конце правления Виктора Януковича, на улицах украинских городов появились "титушки" – молодые люди спортивной выправки, использовавшиеся властью для разгона оппозиционных митингов и запугивания активистов, их сравнивали с "тонтон-макутами", гвардией гаитянской диктаторской династии Дювалье. Как и украинские "титушки", "тонтон-макуты" не были настоящей полицией, не служили в силовых структурах, зато они могли быть использованы властью там, где силовики своим вмешательством очевидно нарушали бы закон.

Вообще, практика таких батальонов наемников была вполне привычной для многих стран Латинской Америки, просто гаитянские бандиты отличались особой жестокостью и уже поэтому вошли в мировую историю. Однако для украинского читателя сравнение политических методов Януковича с действиями гаитянских диктаторов выглядело слишком уж экзотичным, пишет Виталий Портников для "Крым.Реалии".

"Тонтон-макуты", естественно, не прижились. Зато прижились "титушки", иначе наемников режима не называли. И теперь, когда в Беларуси люди без отличительных знаков средь бела дня похищают оппозиционеров или избивают участников протеста, их тоже называют "титушками". А как же иначе?

"Титушки" на улицах Минска – это не доказательство силы Лукашенко, а доказательство его слабости

Появление таких "эскадронов смерти" считается признаком особой силы власти. Но на самом деле, уверен, это признак бессилия. Это доказательство того, что без грубой силы, без систематического нарушения собственных законов диктатор не может удержать власть. Что он не может рассчитывать даже на преданных ему силовиков, которые не хотят идти на прямое нарушение законов. Что он в своей борьбе с соотечественниками готов использовать откровенный бандитизм. Именно поэтому феномен наемников в Украине расцвел во времена Виктора Януковича. Леонид Кучма обходился в своей борьбе с оппонентами правоохранительными органами – кстати, еще и потому, что силовики были уверены в стабильности режима, а потому могли пойти и на нарушение закона.

А когда власть прибегает к услугам бандитов – это признак того, что она не рассчитывает на собственных силовиков, а те не уверены в ее долговечности. Кстати, из этой же оперы – история с так называемой "самообороной Крыма". Ее отряды появились именно тогда, когда еще было неясно, удастся ли России оккупировать полуостров. Крымские силовики не могли быть задействованы в борьбе со сторонниками сохранения полуострова в составе Украины. Россия боялась в открытую применять свои вооруженные силы, тем более против мирного населения – отсюда "вежливые зеленые человечки", предмет особой гордости Владимира Путина. Самую грязную работу оккупант тогда поручил именно "самообороне", крымским "титушкам".

То, что режим Лукашенко в своей борьбе с оппозицией и участниками протестов все чаще прибегает к услугам наемников, говорит о том, что этот режим превращается в аналог режима Януковича. Что теперь Лукашенко не может рассчитывать на то, что силовики исполнят любые его приказы – и это в стране, где еще в девяностые годы бесследно исчезали оппозиционные политики, а силовые структуры всегда использовались в личных интересах диктатора и его ближайшего окружения. Однако теперь силовики могут уже не быть так уверены в долговечности режима и собственной безнаказанности. Вот почему на улице, как и в дни украинского Майдана, появляются откровенные бандиты. Вот почему "титушки" на улицах Минска – это не доказательство силы Лукашенко, а доказательство его слабости и даже вероятного краха.

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