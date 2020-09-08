Белорусские оппозиционеры в Киеве: Колесникова доблестно сорвала операцию спецслужб

Исполнительный секретарь и пресс-секретарь Координационного совета Беларуси Иван Кравцов и Антон Родненков прибыли в Украину.

Они дали пресс-конференцию в Киеве 8 сентября, на которой рассказали подробности о том, как они покинули Беларусь и оказались в Украине (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Оппозиционеры поблагодарили члена Координационного совета Марию Колесникову за то, что она сорвала спецоперацию белорусских спецслужб.

По словам Кравцова, сейчас Колесникова может быть задержана в Мозырском погранотряде.

"Есть несколько надежных источников, которые говорят, что она может быть задержана в Мозырском погранотряде. А с другой стороны, исходя из моего ощущения и, возможно, уже опыта, скорее всего, все равно большую часть времени если будет где-то находиться, то будет находиться в Комитете государственной безопасности, потому что мне кажется такие интересные спецоперации обычно в ведомстве КГБ", – сказал он.

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Родненков и Кравцов заявили, что после пропажи Колесниковой они пришли к ней в квартиру, где неизвестные люди затолкали их в автобус и надели мешки на голову.

Активисты отметили, что их отвезли в помещение Комитета госконтроля и начали угрожать уголовными делами по экономическим статьям. Там им предложили покинуть страну во избежание эскалации ситуации.

Родненков и Кравцов дали пресс-конференцию в Киеве. Кадр трансляции "Укринформа"

Кравцов добавил, что его с Родненковым отвезли на границу с Украиной отдельно от Колесниковой, а затем Ивану сказали пересесть в свой автомобиль и заехать на нейтральную зону. После этого к нему должны были подсесть Мария и Антон. Также вместе с их документами пересекали границу и сотрудники спецслужб.

Родненков добавил, что Колесникову насильно затолкали в машину Кравцова, и там она порвала свой паспорт, а затем выбралась через заднее окно и пошла пешком назад в Беларусь.

По словам оппозиционеров, когда пограничники поняли, что Колесникова покинула автомобиль, движение Кравцова и Родненкова пытались заблокировать в нейтральной зоне, но они ушли от погони и успели доехать до украинского пограничного пункта.

Журналисты спросили у активистов, почему они не поступили так же как и Мария Колесникова. "Мария очень сильный человек, я восхищаюсь ей. Это сильный поступок, на который она решилась. Поэтому она один из лидеров оппозиции, а я пресс-секретарь", – ответил Родненков.

Оба подчеркнули, что не собираются просить о политическом убежище в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Марию Колесникову похитили в понедельник, 7 сентября, в центре Минска.

По словам очевидцев, неизвестные люди посадили Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" возле Национального художественного музея и увезли в неизвестном направлении.

Кто такая Мария Колесникова и чем она известна, читайте в материале OBOZREVATEL.